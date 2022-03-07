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【A股炒乜】 市場憧憬基建為穩增長重要手段 基建指數逆市升

股樓投資 15:51 2022/03/07

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烏俄局勢惡化，引發股市大調整，中港股市自然不能倖免，內地指數下跌2至4%不等，上證指數周一（7日）回落2.2%，深圳創業板指數插4.3%。不過，內地基建板塊逆市造好，中證基建工程指數一度上升1.9%，收市升幅收窄，漲0.5%，主要多得「兩會」將中國今年經濟增長訂在5.5%左右，不少分析預期基建成為穩增長的手段之一。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

財政部長劉昆在「兩會」稱，今年赤字率適當下調，是保持財政可持續的重要舉措，而今年財政支出強度不僅不會下降，而且比去年會有所提高。同時，今年穩增長將在基建投資、恢復內需上發力，新基建、新能源汽車等領域有望成為亮點。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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政府工作報告提到，建設數字信息基礎設施，推進5G規模化應用，促進產業數字化轉型，發展智慧城市、數字鄉村；加快發展工業互聯網，培育壯大集成電路、人工智能等數字產業，提升關鍵軟硬件技術創新和供給能力；完善數字經濟治理，釋放數據要素潛力。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：林衛

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