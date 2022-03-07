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【兩會2022】瑞銀王宗豪：兩會首次提及平台降費　料今年網企利潤率受壓

股市 15:29 2022/03/07

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國家總理李克強在工作報告指出，要推動降低企業生產經營成本；引導大型平台企業降低收費，減輕中小商戶負擔。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪指出，兩會首次提及要求互聯網平台降費，扶助中小企業，預計今年互聯網平台的利潤率會有一定壓力，對板塊偏向負面。

王宗豪認為，互聯網板塊在過去一段時間因監管政策而下滑，但之前監管是有關於反壟斷、信息安全等，早前發改委要求外賣平台降費，支持中小型企業，是市場首次看到。

政策執行力度料較強

他說，雖然互聯網板塊的估值已較大反映監管負面信息，但基於總理在工作報告要求引導平台降費，政策執行力度應該比較強，且政策是一次性還是持久，目前都很難評估，對板塊的解讀偏向負面。

GDP增速目標利好股市

另外，王宗豪指，內地GDP增速目標設於5.5%，較市場預期高，對股市有正向影響，包括財政政策發力將邊際利好基建相關企業，例如工程機械和材料板塊；碳排放方面雖沒有硬指標，但國家繼續重視新能源投資，相信風電和太陽能投資會繼續推進；國家穩就業亦將穩定消費板塊。

【開市追揸沽】恒指會否失守兩萬 兩會關鍵睇啲乜（附time code）

相關文章：【兩會2022】內地今年GDP增長目標設於5.5%左右　李克強：需付出艱苦努力才能實現

【分析】恒指、國指兩會期間多數走弱　中資券商料貼合國策板塊表現較亮眼

 

股票 財政政策 GDP 人大政協兩會 李克強

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