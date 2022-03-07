【券商點睇】信達指全球能源格局重塑 全面看好煤炭板塊

國際油價曾突破每桶130元美元，連帶煤價都相當硬淨。信達證券指，當前煤炭經濟正處於新一輪周期上行的初期，基本面、政策面、公司面共振，現階段配置煤炭板塊正當時。

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3 月初，國務院副總理韓正主持召開碳達峰碳中和工作領導小組全體會議，強調「合理規劃煤電建設規模和布局」，「發揮好煤炭在能源中的基礎和兜底保障作用」，對煤炭長、中、短期需求再次形成政策面利好。當前煤炭供給端新增資本開支乏力，同時老礦區資源枯竭加速，煤炭供給在「十四五」期間或難響應需求增長。本輪能源通脹以產能周期為根本，貨幣超發為助推，其規模與持續性都將遠超預期。煤炭企業盈利確定，未來可期。

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該行認為，現階段行業基本面、政策底層邏輯與直接效果均利好板塊估值修復提升，再考慮今年上半年業績高增的確定性，當前是逢低配置煤炭板塊最好的階段，建議關注低估值、高股息動力煤龍頭兗礦能源（01171）、中國神華（01088）等。

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記者：林衛