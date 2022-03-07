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【穩增長】發改委：不搞「大水漫灌」 避免資產泡沫效應

股樓投資 16:26 2022/03/07

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在國務院新聞辦周一（7日）舉行的「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」新聞發布會上，發改委副主任連維良就今年設定5.5%經濟增長目標做了解讀。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

他表示，為實現增長目標，中國有很多有利因素，尤其是有促進經濟發展的有效政策組合，包括穩健有效的宏觀政策、持續激發市場主體活力的微觀政策、暢通國民經濟循環的結構政策、激發創新潛力的科技政策、激活發展動力的改革開放政策、增強發展平衡性協調性的區域政策、兜住兜牢民生底綫的社會政策。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

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連維良表示，在應對各種風險挑戰的過程中，積累了創新和完善宏觀調控的豐富經驗，宏觀政策有空間、有手段，強化跨周期和逆周期調節，不搞「大水漫灌」式的強刺激，注重精準有效可持續，在確保實現經濟增長目標的同時，能夠有效避免大家所擔心的投資效益下降、產能過剩和資產泡沫等負面效應。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：林衛

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