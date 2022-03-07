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【疫市營商】調查：逾7成中小企　自2月起客戶數量＋收入下跌

商業 17:35 2022/03/07

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二手交易平台Carousell今（7日）發布一項有關本地商戶面對第五波疫情的調查，指出超過70%本地中小企反映自今年2月起客戶數量和收入均下跌。

本港第五波疫情嚴重，今波疫情更受到變種病毒Omicron及Delta威脅，確診宗數持續上升，營商環境亦更趨嚴峻。 二手交易平台Carousell今（7日）發布一項有關本地商戶面對第五波疫情的調查，指出75%受訪商戶的生意經營受疫情影響，當中更有超過70%本地中小企反映自今年2月起客戶數量和收入均下跌。

Carousell進行該項調查了解本地商戶在第五波疫情期間面對的最大挑戰，當中三大經營挑戰包括：

  • 客戶減少（73%）
  • 收入減少（43%）
  • 物流問題（42%）

疫情持續嚴峻，商戶最大的擔憂是無法適應社交距離措施（67%）、業務無法繼續經營（64%）和物流問題（62%）。

更多商戶轉戰線上　或尋找其他收入來源

調查又指，由於客流量低及市場不確定因素增加，59%受訪商戶表示已開始把更多業務轉移到線上，以減生意損失，亦有10%商戶通過貸款或信貸增加現金流。另外，10%受訪商戶表示業務因現行限制而無法運營，而14%商戶則選擇在此期間改變業務方式或尋找其他收入來源。

【商場減租】寬免關閉表列處所全額租金　MegaBox宣布向租戶提供支援

【新冠疫情】美國要求科技公司　披露新冠肺炎錯誤訊息來源

Carousell推「中小企疫轉計劃」　支援本地企業24小時經營線上業務

隨著社交距離措施持續收緊，令不少商戶擔憂業務無法繼續經營。Carousell香港董事總經理黃俊仁指出，有見愈來愈多商戶都把業務轉移到線上，應付不明朗的營商環境，該企正式推出「HK$968中小企疫轉計劃」，助中小企更快速部署、規劃線上生意經營方向，應對疫境下的各種限制。

該企早於2020年疫情初期，推出CarouBiz旋轉商店（Carousell商用版），自此一直招募不同的本地商家及服務供應商。在該「中小企疫轉計劃」下，新加入CarouBiz的商戶可以968元月費訂閱計劃，獲得最多 40,000個旋轉金幣及CarouBiz營銷功能包括自動回覆功能。

【全球通脹】2月全球食品價格創紀錄最高　加劇全球通脹、飢餓危機

責任編輯：張寶燕

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