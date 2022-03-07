【ET講股通】梁耀康：破疫情底（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開596點，恒生指數開報21308點，早段曾瀉逾千點，一度失守二萬一，跌穿「疫情底」21139點。恒指半日跌勢略為喘定，跌746點，報21159點，成交1023億元。科指跌3.9%，報4551點。滙豐 （00005） 跌逾6%；ATM齊破底，美團 （03690） 跌近8%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；中石油 （00857） 逆市升逾3%，中海油 （00883） 升逾1%。港股破疫情底後何去何從？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：30 - 港股今日市況速覽

01：15 - 港股受累俄烏局勢下挫 歐美擬禁止俄羅斯石油進口

03：40 - 俄烏局勢引起港股中長綫憂慮

04：50 - 港股可逐步消化新冠疫情負面因素 社會有望回復新平衡

05：44 - 下周美國聯儲局議息 市場加息憂慮不散

08：37 - 留意恒指可否守21000點？

09：37 - 現階段入市不宜急 可分注買入指數股

10：16 - 油股難估頂 宜分注獲利

10：40 - 油源期貨、資源股、公用股、收息股現階段入市可考慮

12：13 - 現入市不宜大注、勿衝動撈底

12：37 - 現市況可考慮長江基建 （01038） 洽購內地新項目可利好股價

14：49 - 觀眾問股：港交所 （00388） 想儲貨甚麼價位買入？

16：10 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可以買入嗎？會否再向下？

19：34 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現在是否買入時機？

24：20 - 觀眾問股：現市況有甚麼股票值得買？

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恒指全日收報21057點，跌847點，大市總成交1,776億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度挫逾千點，低見20826點，主要受累以下原因：

一、俄烏局勢未見好轉，歐美繼續制裁俄羅斯，計劃禁止進口或禁運俄國石油。市場亦憂慮歐美乘勢「搞」中國；

二、疫情發展左右港股，惟相信無論何時進行全民強制檢測，影響正逐步消化；

三、聯儲局快將議息，在通脹高企加上就業強勁下，加息預期愈益強化；

四、內地疫情有反彈勢頭，旅遊出行股捱沽，美團 （03690） 大跌11%，航空股受壓；

五、美債息因避險回落，金融股無運行。

技術走勢上，希望恒指能守住21000關，否則恐下試20000關；若20000關亦失守，則下一重要支持為2016年2月低位約18278點。現階段未宜心急入市，持有現金是好選擇。即使有心水股份，亦只宜聚焦指數股、公用收息股，並要分批入注，而且只宜動用閑資。計劃出售英國配電業務的長江基建 （01038） 可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、滙豐、騰訊︰立即觀看】

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