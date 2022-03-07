▲ 【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

俄羅斯及烏克蘭事件導致國際油價大幅上漲，中金表示，美國聯儲局研究表明，油價上漲對美國核心CPI的傳導作用（pass-through）較為有限，油價上漲10%，提高核心CPI約0.05個百分點，因此該行暫不考慮油價上漲對核心CPI的作用，只計算對能源價格的影響。

若油價大升 美通脹或全年維持在7%以上

中金指，具體有三種情形：

（1）油價回落情形：俄烏事件較快平息，歐美國家製裁對原油供給的影響有限，布倫特油價均值在首季衝高至每桶95美元後開始回落，第二至第四季均值分別為90、85、80美元。該情形下，美國CPI 通脹或從一季度高點的8%左右，回落至年底的 5%左右。

（2）油價高企情形：俄烏事件影響持續存在，市場對原油供給的擔憂導致油價居高不下，布倫特油價第一至第四季均值分別為100、110、105、105美元。美國CPI通脹或從首季高點的8.5%回落至年底的6%左右。

（3）油價大漲情形：俄烏事件不斷升級，歐美國家對俄羅斯的製裁導致油價持續上漲，布倫特油價第一至第四季均值分別為110、120、130、130美元。美國CPI通脹或全年維持在7%以上，年底仍可達到7.5%。

聯儲局或於3、5、6月議息會議上累計加息100點子

中金稱，如果油價上漲代表需求旺盛，聯儲局將採取緊縮，但如果是因為供給衝擊，儲局可能選擇觀望，考慮到當前美國需求旺盛，疊加油價上漲，會加大聯儲局緊縮的必要性。在油價回落情形下，預計聯儲局傾向於「小步快跑」式加息，即從3月開始以25點子的幅度連續加息，直至年底，全年加息6次。但在油價高企和大漲情形下，預計聯儲局會選擇「大幹快上」，即在3、5、6月議息會議上累計加息100點子，之後視情況再加息，以此防止通脹失控。

中金認為，從全球視角看，俄烏事件具有「滯脹」效應，對美國的影響主要為「脹」，對歐洲國家的影響既有「滯」也有「脹」。俄烏事件增加全球經濟前景的不確定性，企業投資意願下降，經濟增長受到拖累，但事件同時導致能源和糧食價格上漲，全球供應鏈面臨更多約束，進一步加劇通脹壓力。該行指，由於美國因為經濟基本面比較強，主要的問題還是通脹；歐洲經濟復甦基礎弱於美國，加上歐洲對俄烏能源和糧食供給依賴度更高，通脹面臨更大壓力，更容易引發經濟增長下滑。



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