  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響　若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

宏觀解讀 15:14 2022/03/07

分享：

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響　若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

俄羅斯及烏克蘭事件導致國際油價大幅上漲，中金表示，美國聯儲局研究表明，油價上漲對美國核心CPI的傳導作用（pass-through）較為有限，油價上漲10%，提高核心CPI約0.05個百分點，因此該行暫不考慮油價上漲對核心CPI的作用，只計算對能源價格的影響。

若油價大升 美通脹或全年維持在7%以上

中金指，具體有三種情形：

（1）油價回落情形：俄烏事件較快平息，歐美國家製裁對原油供給的影響有限，布倫特油價均值在首季衝高至每桶95美元後開始回落，第二至第四季均值分別為90、85、80美元。該情形下，美國CPI 通脹或從一季度高點的8%左右，回落至年底的 5%左右。
（2）油價高企情形：俄烏事件影響持續存在，市場對原油供給的擔憂導致油價居高不下，布倫特油價第一至第四季均值分別為100、110、105、105美元。美國CPI通脹或從首季高點的8.5%回落至年底的6%左右。
（3）油價大漲情形：俄烏事件不斷升級，歐美國家對俄羅斯的製裁導致油價持續上漲，布倫特油價第一至第四季均值分別為110、120、130、130美元。美國CPI通脹或全年維持在7%以上，年底仍可達到7.5%。

聯儲局或於3、5、6月議息會議上累計加息100點子

中金稱，如果油價上漲代表需求旺盛，聯儲局將採取緊縮，但如果是因為供給衝擊，儲局可能選擇觀望，考慮到當前美國需求旺盛，疊加油價上漲，會加大聯儲局緊縮的必要性。在油價回落情形下，預計聯儲局傾向於「小步快跑」式加息，即從3月開始以25點子的幅度連續加息，直至年底，全年加息6次。但在油價高企和大漲情形下，預計聯儲局會選擇「大幹快上」，即在3、5、6月議息會議上累計加息100點子，之後視情況再加息，以此防止通脹失控。

鮑威爾指3月加息是合適【下一頁】

中金認為，從全球視角看，俄烏事件具有「滯脹」效應，對美國的影響主要為「脹」，對歐洲國家的影響既有「滯」也有「脹」。俄烏事件增加全球經濟前景的不確定性，企業投資意願下降，經濟增長受到拖累，但事件同時導致能源和糧食價格上漲，全球供應鏈面臨更多約束，進一步加劇通脹壓力。該行指，由於美國因為經濟基本面比較強，主要的問題還是通脹；歐洲經濟復甦基礎弱於美國，加上歐洲對俄烏能源和糧食供給依賴度更高，通脹面臨更大壓力，更容易引發經濟增長下滑。


【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【聯儲局】鮑威爾稱烏克蘭戰爭加劇供應鏈干擾　梅斯特指如通脹不回落、加息步伐可加快

相關文章：【烏克蘭戰爭】陶冬：過去50年地緣危機只有2次對股市有持久傷害　聯儲局料如常加息、歐央行延遲行動

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 滯脹 歐洲 烏克蘭 俄羅斯 加息 美國聯儲局 美國 通脹

上一篇文章

【兩會2022】瑞銀王宗豪：兩會首次提及平台降費　料今年網企利潤率受壓

下一篇文章

俄烏戰事料愈演愈烈主宰股市 大手做空做淡是否適合？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、尾市跌逾700點　俄鋁逆市大升四成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、尾市跌逾700點　俄鋁逆市大升四成（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款