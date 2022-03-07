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【新股IPO】Aquila Acquisition傳最快本周配售 成本港首隻SPAC上市公司 擬集資最多23.4億

股樓投資 17:32 2022/03/07

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過去一段時間有多隻特殊目的上市公司（SPAC）盛傳來港上市，而Aquila Acquisition此前亦有指將為本港首次在港上市的SPAC。據悉，Aquila Acquisition最快將於本周展開路演並進行配售，計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），聯席保薦人為摩根士丹利以及招銀國際。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

消息指，Aquila Acquisition是次配售期為4日，按計劃最快可於3月中掛牌，惟最終情況仍視乎大市氣氛而定，目標是本月內完成上市。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽

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Aquila Acquisition原定計劃上周開始建簿，惟因市況疲弱而決定延至本周中期開始。但據消息人士指，若過俄烏局勢進一步惡化，而令大市未來走勢不樂觀，不排除會繼續延遲配售時間。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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特殊目的收購公司（SPAC） IPO 港股

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