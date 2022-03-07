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【Vivo摺機】Vivo首款旗艦摺疊智能手機　將於下月發布

科技 16:15 2022/03/07

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據內地媒體《界面新聞》今（7日）報道，內地手機品牌Vivo將於下月發布首款摺疊式手機「X Fold」。（VIvo官網截圖）

近年各大手機品牌為搶攻摺疊手機市場，相繼推出相關產品。據內地媒體《界面新聞》今（7日）報道，內地手機品牌Vivo將於下月發布首款摺疊式手機「X Fold」，內部代號為「蝴蝶」。

據Vivo内部人士透露，摺疊智能手機將在核心鉸鏈部件上取得重大的技術突破，產品性能將與競爭對手華為和三星（Samsung）不相伯仲。這款新機最初由Vivo旗下子品牌NEX發布。 然而，在今年2月的一次內部結構調整中，把新的摺疊式智能手機改為在X系列中推出。

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事實上，內地的摺疊式手機市場的需求很高。自去年下旬以來，榮耀、OPPO等內地主要智能手機品牌紛紛發布摺疊式手機。據國際研究機構IDC的數據顯示，2021年內地推出約150萬部摺疊手機。該機構推測，隨著柔性屏幕、鉸鏈等供應鏈越趨成熟，2022年摺疊機的全球出貨量將突破1500萬部。

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該研究亦指出，2021年內地智慧手機市場出貨量約3.29億部，其中Vivo的市佔率為21.5%，排名第一。當中，X系列，及子品牌iQOO在2021年内取得明顯的增長。這次Vivo推出首款旗艦摺疊智能手機，相信是為了吸納更多市場佔有率。

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責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）早前揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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