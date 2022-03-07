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【港交所388】李小加兩會建議 在本港創建新型債券市場

股樓投資 15:49 2022/03/07

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身兼全國政協委員的港交所（00388）前行政總裁李小加在內地「兩會」期間提案，建議在香港創建新型債券市場，提升中資海外債市透明度和交易效率，他建議在香港籌建一個市場化、高度透明、便於中港兩地監管機構監管、基於市場參與者自律的新型債券交易市場。該市場同時提供有效配合監管者需求、訊息透明的債券發行登記、託管、交易和清算服務。港交所下午3時報343.4元，跌3.4%。

【異動股】友邦逾21億元收購 藍十字保險及寶康醫療8成股權 中午挫半成  詳情請看【下一頁

李小加建議，在香港創建新型債券市場，增加市場透明度和交易效率，既有必要性，也有緊迫性。一方面可充分利用香港國際金融中心的地位，建立一個符合內地經濟邏輯，同時能與美元主導的市場體系接軌的債券市場。另一方面，為海外債發行、交易、託管設立市場化的運營標準和責任機構，對於維護和加強中國企業的海外債務融資渠道，加快內地債券市場的國際化進程，具有重大的現實和戰略意義。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽  詳情請看【下一頁

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提案亦指，隨著跨境資本流動頻繁，離岸市場逐漸成為中國企業重要的融資渠道之一，目前中資海外債存量規模逾9,000億美元。而中資美元債市場，從去年起出現巨大波動，雖然此次市場危機集中在地產行業，但其中體現的問題在中資海外債市場具有普遍性，主要包括發行人發布訊息混亂；二級交易不透明；以及後續監管手段不足，上述問題已很突出，任由狀況持續，很可能會嚴重影響中國的對外金融信用，提高融資成本，制約香港債券市場的健康發展。

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撰文 : 李尚毅

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