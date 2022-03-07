【二手樓價】「藍籌王」太古城都失手　3年實蝕約50萬

雖然政府進一步放寬按保，但在剛過去的周末，二手交投持續淡靜，而鰂魚涌太古城亦僅錄1宗成交。

中原地產趙鴻運說，太古城唐宮閣高層A室，實用面積489平方呎，兩房間隔，向東北，望街景，附有雅緻裝修，原叫價1,140萬元放盤，終減價160萬元，以980萬元易手，較銀行估價低逾6%，實用呎價約20,041元。

資料顯示，原業主於2019年3月以975萬元買入單位，持貨3年，剛過禁售期，現帳面僅獲利5萬元。若連釐印費、代理佣金計，料實質損手逾50萬元離場。

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