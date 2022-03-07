【職場文化】3招拆解大辭職潮成因　人事策略進時並進

受疫情影響兩年間，許多企業營運方式及人力資源管理策略發生巨大轉變，據美國勞工統計局報告顯示，當地於2021年11月有創紀錄的450萬人辭職，大辭職（Great Resignation）趨勢持續，企業繼續招聘及留才，管理層需掌握市況，拆解大辭職成因。

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據《Forbes》報道，疫情開始的2020年，員工們需學習遙距及家居工作模式，同時要關心自身及家人健康與安全；去年人力資源部門改變策略解決員工對遙距工作所造成困擾，更面對大辭職潮的人員流失壓力。報道指，企業需改變現狀重訂立公司價值觀及企業文化，積極聆聽在職人員、求職者及即將離職人員的意見，人力資源顧問整理出以下3招策略，助管理人掌握大辭職潮的緣由。

1.建立具價值的工作：人才在疫情期間對工作的思考轉變，考慮辭職的員工不僅集中在「Z世代」及「千禧一族」，許多專業領域也出現人才流失問題，他們更著重找適合自己價值觀的工作，人力資源管理者需明確訂立企業獨特的文化及價值觀，才可幫助挽留人才。

2.求職者與企業價值觀配對：除高薪外，工作靈活性是在過去兩年間成功招聘人才的策略之一。大辭職潮引起新的要求，如工作生活平衡（Work-Life Balance） 等，招聘策略已不能單單提高薪酬作賣點，管理人高高在上的面試方式也不合時宜，求職者更期望能與企業擁有相同的價值觀，所以人力資源部門在招聘時，應盡量多方面展現該公司具有吸引人才價值觀。

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3.管理策略時刻改進：企業文化及人力資源管理息息相關，招聘及留才策略方面，管理人需宜時下達企業價值觀。人力部門過往的做法是與員工進行離職面談，根據意見改良方針，不過報告指，與在職人員面談的成效更大，員工可因應現有情況提供意見，有助推動及調整公司文化，若人力資源部門及管理人可配合數據分析作，甚至按建議實施意見，有助改進招聘策略之餘，亦能與現有員工保持良好關係。

責任編輯：向頌勤

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