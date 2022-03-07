  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行分析】俄羅斯與烏克蘭衝突持續　亞洲科技行業或再受衝擊？

股市 14:40 2022/03/07

分享：

俄羅斯與烏克蘭衝突持續　亞洲科技行業或再受衝擊？

俄羅斯與烏克蘭的衝突持續，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為，通脹和潛在的供應鏈受阻危機，是此次衝突對亞洲市場最主要的影響，尤其是在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業。

艾西亞指，俄羅斯及烏克蘭在部分商品上，佔有舉足輕重的市場份額，如氖氣全球貿易佔70%，鈀佔30%，天然氣佔17%，小麥及石油分別佔13%及12%，鎳佔9%。現時局勢仍未明朗，隨著庫存消耗，對各經濟體的影響也會日益增加。

科技行業成本或增加 尤其在半導體和電動車電池行業

她表示，俄羅斯及烏克蘭出口的氖氣、鈀以及鎳，都是生產半導體和電動車電池不可缺少的材料，如氖氣用於晶片光刻工藝，鈀用於記憶體和感測器，鎳則是三元鋰電池的核心材料，如果俄羅斯限制出口，科技行業的成本可能會增加。

此外，若這些材料價格上漲，或會加速電動車產業向磷酸鐵鋰電池的使用和推廣，因磷酸鐵鋰電池不含鎳，而且價格更平。

亞洲將感受能源價格上漲 中國12%的石油和天然氣進口來自俄羅斯

在能源方面，她指，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國，特別是中國，其石油和天然氣進口的12%都來自於俄羅斯，而其他亞洲國家對俄羅斯的依賴相對溫和，如日本和韓國，從俄羅斯進口的比例低於8%。

小麥出口受阻或導致亞洲食品價格上漲

另外，俄羅斯和烏克蘭是能源和乾散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐，艾西亞指，小麥出口受阻可能會導致亞洲食品價格上漲，出口需求或會轉至澳洲。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

相關文章：【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑　3次油價急升原因及影響是甚麼？

【烏克蘭戰爭】金價急升3%　現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

港股 電動車 壓力 天然氣 石油 晶片 商品 經濟 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

大跌市仲可以財息兼收？ 香港電訊（06823）、領展（00823）鬥輸得少？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、尾市跌逾700點　俄鋁逆市大升四成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、尾市跌逾700點　俄鋁逆市大升四成（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款