【大行分析】俄羅斯與烏克蘭衝突持續　亞洲科技行業或再受衝擊？

▲ 俄羅斯與烏克蘭衝突持續 亞洲科技行業或再受衝擊？

俄羅斯與烏克蘭的衝突持續，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為，通脹和潛在的供應鏈受阻危機，是此次衝突對亞洲市場最主要的影響，尤其是在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業。

艾西亞指，俄羅斯及烏克蘭在部分商品上，佔有舉足輕重的市場份額，如氖氣全球貿易佔70%，鈀佔30%，天然氣佔17%，小麥及石油分別佔13%及12%，鎳佔9%。現時局勢仍未明朗，隨著庫存消耗，對各經濟體的影響也會日益增加。

科技行業成本或增加 尤其在半導體和電動車電池行業

她表示，俄羅斯及烏克蘭出口的氖氣、鈀以及鎳，都是生產半導體和電動車電池不可缺少的材料，如氖氣用於晶片光刻工藝，鈀用於記憶體和感測器，鎳則是三元鋰電池的核心材料，如果俄羅斯限制出口，科技行業的成本可能會增加。

此外，若這些材料價格上漲，或會加速電動車產業向磷酸鐵鋰電池的使用和推廣，因磷酸鐵鋰電池不含鎳，而且價格更平。

亞洲將感受能源價格上漲 中國12%的石油和天然氣進口來自俄羅斯

在能源方面，她指，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國，特別是中國，其石油和天然氣進口的12%都來自於俄羅斯，而其他亞洲國家對俄羅斯的依賴相對溫和，如日本和韓國，從俄羅斯進口的比例低於8%。

小麥出口受阻或導致亞洲食品價格上漲

另外，俄羅斯和烏克蘭是能源和乾散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐，艾西亞指，小麥出口受阻可能會導致亞洲食品價格上漲，出口需求或會轉至澳洲。

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