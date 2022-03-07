  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2022】港交所獨董張懿宸建議允許養老金通過港股通南下買股　容許北水沽貨後留在香港投資

股市 14:39 2022/03/07

分享：

【兩會2022】港交所獨董張懿宸建議允許養老金通過港股通南下買股　容許北水沽貨後留在香港投資

港交所 （00388） 獨立非執董、中信資本董事長兼首席執行官張懿宸提交兩會提案，指香港與內地金融合作不斷取得新進展、大批中概股回港上市的背景下，港交所流動性不足的問題極待解決，建議允許企業年金通過港股通投資香港之後，繼續將範圍擴大至內地第一支柱的養老金，並逐步放寬對目前雙向可購買股票數量和投資比例等方面的限制，既可為香港市場帶來中長期流動性，也為內地養老金提供多樣化、差異化的投資產品選擇。

對於中概股回歸方面，張懿宸希望，監管部門對於境內企業赴港上市給予更加明確的政策指引，以利於港交所更好承接中概股回歸。

允許內資股股東變現資金投向香港離岸人民幣資產

張懿宸又指，香港在人民幣國際化過程中承擔和發揮著重要作用，未來可基於滬深港通、債券通、跨境理財通等互聯互通機制，繼續擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。他建議研究在封閉式互聯互通基礎上進一步有所突破，允許內地南下資金在持有一段時間後，可在賣出後繼續留在香港市場投資，以可控方式擴大境外人民幣資金來源，研究設定一定額度，允許內資股股東變現資金投向香港離岸人民幣資產，在滿足股東資金境外配置需求的同時，也增強人民幣在海外金融市場的計價和結算功能，提高離岸市場的人民幣流動性。

他亦建議啟動數字人民幣在香港的零售應用，並探索在金融機構等批發領域的應用，充分發揮數字人民幣可追踪、可編程的優勢，從技術層面促進人民幣國際化。

研究將LME和QME的倉儲系統實現對接互認

香港政府推動北部都會區建設，張懿稱，研究將LME和QME的倉儲系統實現對接互認，使LME的倉儲進入內地取得突破，並可配合推出相應人民幣計價產品，促進人民幣國際化拓展到大宗商品領域。

對於海外流入內地的投資規模日益龐大，他稱，可探索將香港建設成為海外投資者投資中國的風險管理中心，重點發展人民幣相關的各類風險管理產品，近期可以推出國債期貨等，同時香港還應充分發揮其國際化「超級中介人」的作用，為國際投資者購買中國綠色金融產品提供通道和平台，並在此過程中積極參與推動綠色金融產品標準的製訂和市場規則機制的對接。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

相關文章：【第五波疫情】港交所拒會計師公會推遲3月底業績限期建議

相關文章：【兩會2022】百度董事長李彥宏提案關注自動駕駛政策創新　建議加快推廣智能交通運營商模式

相關文章：【兩會2022】小米雷軍促加快建設電動車快充站　吉利李書福倡加快換電站建設

港股 香港交易所（00388） 債券通 跨境理財通 中國概念股 人大政協兩會 綠色金融 港股通 期貨 股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、尾市跌逾700點　俄鋁逆市大升四成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、尾市跌逾700點　俄鋁逆市大升四成（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款