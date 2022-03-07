▲ 【兩會2022】港交所獨董張懿宸建議允許養老金通過港股通南下買股 容許北水沽貨後留在香港投資

港交所 （00388） 獨立非執董、中信資本董事長兼首席執行官張懿宸提交兩會提案，指香港與內地金融合作不斷取得新進展、大批中概股回港上市的背景下，港交所流動性不足的問題極待解決，建議允許企業年金通過港股通投資香港之後，繼續將範圍擴大至內地第一支柱的養老金，並逐步放寬對目前雙向可購買股票數量和投資比例等方面的限制，既可為香港市場帶來中長期流動性，也為內地養老金提供多樣化、差異化的投資產品選擇。

對於中概股回歸方面，張懿宸希望，監管部門對於境內企業赴港上市給予更加明確的政策指引，以利於港交所更好承接中概股回歸。

允許內資股股東變現資金投向香港離岸人民幣資產

張懿宸又指，香港在人民幣國際化過程中承擔和發揮著重要作用，未來可基於滬深港通、債券通、跨境理財通等互聯互通機制，繼續擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。他建議研究在封閉式互聯互通基礎上進一步有所突破，允許內地南下資金在持有一段時間後，可在賣出後繼續留在香港市場投資，以可控方式擴大境外人民幣資金來源，研究設定一定額度，允許內資股股東變現資金投向香港離岸人民幣資產，在滿足股東資金境外配置需求的同時，也增強人民幣在海外金融市場的計價和結算功能，提高離岸市場的人民幣流動性。

他亦建議啟動數字人民幣在香港的零售應用，並探索在金融機構等批發領域的應用，充分發揮數字人民幣可追踪、可編程的優勢，從技術層面促進人民幣國際化。

研究將LME和QME的倉儲系統實現對接互認

香港政府推動北部都會區建設，張懿稱，研究將LME和QME的倉儲系統實現對接互認，使LME的倉儲進入內地取得突破，並可配合推出相應人民幣計價產品，促進人民幣國際化拓展到大宗商品領域。

對於海外流入內地的投資規模日益龐大，他稱，可探索將香港建設成為海外投資者投資中國的風險管理中心，重點發展人民幣相關的各類風險管理產品，近期可以推出國債期貨等，同時香港還應充分發揮其國際化「超級中介人」的作用，為國際投資者購買中國綠色金融產品提供通道和平台，並在此過程中積極參與推動綠色金融產品標準的製訂和市場規則機制的對接。

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