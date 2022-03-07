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兩會利好變利淡 做淡科技股最易賺錢？

股市 14:30 2022/03/07

分享：

ATM股價今日齊破底，阿里巴巴 （09988） 一度挫逾半成，低見93.4元，騰訊 （00700） 失守400元關，破底見381元，美團 （03690） 曾挫逾一成，創52周低位，見147.4元。人大政協兩會上周開幕，會上不但論及全面禁止未成年人玩網絡遊戲，又建議對直播分類監管，監管似乎有增無減，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，兩會令港股下挫，做淡科技股或最易賺錢，受惠國策的新能源股是否值得炒作？立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*（下附time code）

Time code
01：03 - 港股今日焦點速覽　
01：54 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：20 - 亞太股市早段市況速報
03：54 - 俄烏停戰協議反映打更激烈    市場今周被俄烏局勢主宰
05：40 - 俄烏戰況未見好轉跡象   市場預計俄烏愈打愈激烈
07：06 - 能源原油供應緊張、能源價格高企    預計全球經濟復甦步伐放慢
07：52 - 市場避險情緒明顯升溫    但不建議發災財大手做淡市
09：18 - 現市況宜「靠邊站」揸現金、做對沖
09：52 - 現市況沽指數、買沒槓桿的反向產品對沖
10：30 - 歐洲銀行股、美國銀行股首當其衝受累處「風眼位」    是典型要做足對沖的股份
11：08 - 持科技股分清是否殺估值    亦可買金、油或相關ETF做逆市部署
12：18 - 港股上日市況＋北水盤路
13：24 - 港股短期有沒有反彈條件出現「逃生門」？
15：00 - 散戶如跟車不貼   不宜趁低吸納博反彈或「逃生門」
15：51 - 兩會令港股下挫    預計科技監管陸續有來、科技股現沽壓
16：23 - 兩會炒新能源股    避險情緒下同樣有追沽壓力
17：50 - 最易賺錢做淡科技股    留意下望水位或不多
18：11 - 今年短期不會轉勢   不宜入市
19：31 - 港股開市前市況速報
21：13 - ET一周開倉：華電國際 （01071） 、建設銀行 （00939） 、SoFi（SOFI.US）
29：23 - 港股開市初段市況速報
29：57 - 消息股：微創醫療 （00853） 、橙天嘉禾 （01132） 、雅生活服務 （03319） 、維亞生物 （01873） 、味千 （00538）
31：15 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） vs 領展 （00823） 收息揀邊隻？ 哪隻可以財息兼收？
34：29 - 公用股對經濟敏感度低    可用月供、年供方式收集
38：14 - 港股已陷入熊市   現市況防守策略分析
39：07 - 觀眾問股：等恒指跌穿20000點入市點睇？
40：36 - 觀眾問股：山東黃金 （01787） 23元買入現如何部署？
42：51 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 跌市中是穩陣選擇？
44：10 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元有貨    甚麼價錢可再溝貨？
45：31 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 117有貨點睇？
46：38 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 、比亞迪 （01211） 、GX自動駕駛電車 （02849） 大瀉是否走為上著？
48：37 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 61元有貨繼續守？
49：44 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 未有貨可買入？ 未來半年前景點睇？
51：20 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 4.8元買入怎處理？
52：51 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元買入沒止蝕    繼續揸定離場？
56：22 - 港股開市初段市況速報
57：01 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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