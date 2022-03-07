【抗疫優惠】麥當勞即日起提早晚市優惠 WeChat用戶可享多重折扣

受第五波疫情影響，麥當勞不少餐廳均需暫停營業或提早關門，但麥當勞App的優惠仍然繼續，本周的晚市優惠劵時間，更提早至下午5時開始。此外，麥當勞由即日起更與WeChat合作，提供多重電子現金券優惠，與市民攜手抗疫。

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麥當勞宣布由本周起，將晚市優惠劵時間提早至下午5時開始。麥當勞App提供的「$40從不孤單一人快樂晚餐」優惠，可選配朱古力或士多啤梨新地，此外還有特選「超值套餐減$5 」。顧客全日均可享用的麥當勞App的特選優惠，包括每天早上11時後的「$30雙層洋葱牛蛋飽超值套餐」優惠，以及「鹽酥麥炸雞系列美食」優惠。早餐優惠則有「$18新餐肉蛋漢堡配飲品（中）」、「$29歎熱香餅精選超值早餐」及「指定超值早餐套餐減$3」。

即睇麥當勞本周美食優惠：

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麥當勞更聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞App結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得$50電子現金券。另外，現有用戶將享有「買$30即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲3個狂賞印印花換領麥當勞$5電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

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目前全港超過245間麥當勞餐廳當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約90間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間。按此可以瀏覽麥當勞餐廳最新營業時間。

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責任編輯：嚴浩文