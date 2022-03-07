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歐美料俄軍會佔領基輔 擬於波蘭設烏克蘭流亡政府

環球社會熱點 15:30 2022/03/07

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俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，俄軍已掌控部分烏克蘭重要設施。美媒引述西方情報官員指目前所有跡象都顯示，俄羅斯總統普京會繼續戰爭，直至佔領烏克蘭全國。美國及歐洲官員據報正研究，於波蘭建立烏克蘭流亡政府可能性。

俄羅斯警告倘供烏軍機起飛 一律視為參戰 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息官員指，美國和歐洲官員正討論如烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不得不逃離基輔，西方有何支援烏克蘭流亡政府的方式。

據悉，西方政府討論的情況包括澤連斯基等烏克蘭高官遷移至烏克蘭西部利沃夫（Lviv）。他們或甚至需逃離烏克蘭，在波蘭建立流亡政府。

消息人士指目前討論仍處於初期階段，各方尚未作出決定。有兩名西方外交官員透露，西方對直接與澤連斯基討論建立流亡政府亦保持謹慎態度，因澤連斯基至今堅守基輔，拒絕除協助烏克蘭對抗俄羅斯的其他對話。

歐美擬擴大制裁 禁俄羅斯石油進口  【下一頁】

西方亦曾討論安排烏克蘭政府1名或多名成員離境，以免基輔淪陷時澤連斯基拒絕或無法離開，烏克蘭現任政府將無法於海外建立流亡政府。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日接受訪問時表示，烏克蘭政府已制定計劃確保政府以某種方式繼續運作，但拒絕透露任何細節。

由於戰爭爆發初期尚未能確定俄羅斯會否進軍烏克蘭西部，美國及歐洲官員普遍認為澤連斯基可將政府搬至利沃夫。但過去數日，俄軍攻擊烏克蘭各地平民的行動升級，有西方高級情報官員上周五（4日）透露，所有跡象都顯示普京（Vladimir Putin）將繼續戰爭，或會全力以赴佔領烏克蘭全國。

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責任編輯：李俊儀

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