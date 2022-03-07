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【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約

環球政治 14:24 2022/03/07

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俄烏代表團周一（7日）會進行第三輪談判。其中一名烏克蘭談判代表表示，烏克蘭在談判期間不會就領土完整性向俄羅斯妥協，但不再堅持必須加入北約，願和俄方廣泛討論非北約模式的可能性。

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烏克蘭馬里烏波爾再中止撤離 300平民逃離  【下一頁】

烏克蘭一直尋求加入歐盟和北約，但遭到俄羅斯反對。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）憂慮北約東擴會威脅俄羅斯安全，指俄方旨在令烏克蘭去軍事化及納粹化，保障俄語區，令烏克蘭保持中立。

美媒《霍士新聞》引述烏方談判代表、烏克蘭執政黨主席David Arakhamia上周六（5日）指，北約成員國回應烏方指北約甚至未準備好討論應否讓烏克蘭加入北約，指接下來5年或10年內都無機會。

他表示準備討論一些非北約模式，可能會有不同國家作出直接安全保證，例如美國、中國、英國、德國和法國等國。

David Arakhamia又強調，烏克蘭願意更廣泛討論上述議題，而非僅僅與俄羅斯或其他夥伴進行雙邊討論。

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責任編輯：鄭錦玲

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