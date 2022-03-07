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【Apple Car】傳蘋果與南韓企業商討　Apple Car關鍵材料供應

科技 14:20 2022/03/07

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據南韓媒體BusinessKorea報道，蘋果正與一家南韓企業討論應用於Apple Car的關鍵材料「FC-BGA基板」供應。（法新社資料圖片）

市場密切關注蘋果Apple Car發展，據南韓媒體BusinessKorea報道，蘋果正與一家南韓企業討論應用於Apple Car的關鍵材料「FC-BGA基板」供應，該企已經與Apple Car開發人員交換了FC-BGA樣品，並通過初步質量測試。

早有消息指出，蘋果將於今年內完成Apple Car供應鏈管理系統並開發原型車，預計蘋果最快於2024年推出Apple Car。而是次的「FC-BGA基板」為製造自動駕駛汽車時，所需要的關鍵材料之一。

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報道指，由於該款基板處於嚴重供需失衡狀態，因此蘋果需要搶先其他零件製造商之前選擇基板製造商。

報道又指，蘋果認為，該南韓公司在其他高附加值基板領域具有競爭力，因此可以在FC-BGA基板領域迅速獲得國際競爭力。據悉，蘋果正討論對該公司進行股權投資的方案。

【Apple Event】蘋果周三凌晨發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？

責任編輯：張寶燕

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