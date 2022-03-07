康希諾生物6185破底後逆市掉頭升   吸入式疫苗開啟第三期試驗利好

康希諾生物 （06185） 今早股價一度創52周新低，跌近半成破底低見114.2元，其後掉頭轉升重上50天綫之上，一度升逾6%，高見127.5元。

康希諾生物吸入式疫苗開啟部分三期試驗，如有效力結果，疫苗將可完成正常的上市許可，如沒有，亦可申請緊急使用。康希諾生物午後繼續逆市升逾4%。

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