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康希諾生物6185破底後逆市掉頭升   吸入式疫苗開啟第三期試驗利好

股市 14:13 2022/03/07

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康希諾生物 （06185） 今早股價一度創52周新低，跌近半成破底低見114.2元，其後掉頭轉升重上50天綫之上，一度升逾6%，高見127.5元。

康希諾生物吸入式疫苗開啟部分三期試驗，如有效力結果，疫苗將可完成正常的上市許可，如沒有，亦可申請緊急使用。康希諾生物午後繼續逆市升逾4%。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : 3分鐘睇股

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