康希諾生物6185破底後逆市掉頭升 吸入式疫苗開啟第三期試驗利好 股市 14:13 2022/03/07 分享： 康希諾生物 （06185） 今早股價一度創52周新低，跌近半成破底低見114.2元，其後掉頭轉升重上50天綫之上，一度升逾6%，高見127.5元。 康希諾生物吸入式疫苗開啟部分三期試驗，如有效力結果，疫苗將可完成正常的上市許可，如沒有，亦可申請緊急使用。康希諾生物午後繼續逆市升逾4%。 *俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 俄烏戰火下自保 四大對沖策略要知道 今日 俄烏戰火下自保 四大對沖策略要知道 藥明生物（02269）曾直插近一成 速睇下個支持位睇幾多？ 今日 藥明生物（02269）曾直插近一成 速睇下個支持位睇幾多？ 港股「逃生門」何時出現？譚智樂：不宜趁低吸納博反彈、唔好期待「逃生門」 今日 港股「逃生門」何時出現？譚智樂：不宜趁低吸納博反彈、唔好期待「逃生門」 市場優先沽車股？ 小鵬汽車9868、比亞迪1211、GX自動駕駛電車2849大瀉走為上著 今日 市場優先沽車股？ 小鵬汽車9868、比亞迪1211、GX自動駕駛電車2849大瀉走為上著 港股陷入熊市 恒指如跌穿20000點是否入市時機？ 今日 港股陷入熊市 恒指如跌穿20000點是否入市時機？ 疫苗 恒生指數