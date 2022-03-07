▲ 【生科股】和黃醫藥收到阿斯利康支付1500萬元美元里程碑付款 無助股價兼續瀉12%創上市低

和黃醫藥 （00013） 宣布，收到阿斯利康支付1500萬元美元里程碑付款。可是，和黃醫藥股價並未有所提振，績後繼續大瀉，現跌12.4%，報30.75元，創上市新低，兩日大跌26.6%。

此項里程碑付款是由 SAFFRON研究的起始工作啟動而觸發，該研究是沃瑞沙與泰瑞沙（TAGRISSO）聯合療法用於治療伴有間充質上皮轉化因子擴增的表皮生長因子受體突變非小細胞肺癌患者的首個全球 III 期研究。SAFFRON研究預計將於2022年年中開始患者招募。早前的 SAVANNAH 研究為 SAFFRON 研究的啟動提供了重要的經驗，其數據計劃將於 2022 年下半年即將召開的學術會議上公佈。

迄今為止，阿斯利康已向和黃醫藥支付了雙方許可和合作協議下總額 1.4 億美元的首付款、開發及首次商業銷售里程碑付款中的8,500萬美元。



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編輯：姚卓然

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