  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】和黃醫藥收到阿斯利康支付1500萬元美元里程碑付款　無助股價兼續瀉12%創上市低

股市 14:09 2022/03/07

分享：

【生科股】和黃醫藥收到阿斯利康支付1500萬元美元里程碑付款　無助股價兼續瀉12%創上市低

和黃醫藥 （00013） 宣布，收到阿斯利康支付1500萬元美元里程碑付款。可是，和黃醫藥股價並未有所提振，績後繼續大瀉，現跌12.4%，報30.75元，創上市新低，兩日大跌26.6%。

此項里程碑付款是由 SAFFRON研究的起始工作啟動而觸發，該研究是沃瑞沙與泰瑞沙（TAGRISSO）聯合療法用於治療伴有間充質上皮轉化因子擴增的表皮生長因子受體突變非小細胞肺癌患者的首個全球 III 期研究。SAFFRON研究預計將於2022年年中開始患者招募。早前的 SAVANNAH 研究為 SAFFRON 研究的啟動提供了重要的經驗，其數據計劃將於 2022 年下半年即將召開的學術會議上公佈。

迄今為止，阿斯利康已向和黃醫藥支付了雙方許可和合作協議下總額 1.4 億美元的首付款、開發及首次商業銷售里程碑付款中的8,500萬美元。


【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：

【生科股】和黃醫藥首席科學官蘇慰國「接棒」　明起擔任首席執行官

【業績｜生科股】和黃醫藥去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元　CFO：未來五年內達收支平衡、全球收入達10億美元

【異動|生科股】百濟神州血液學首席醫學官黃蔚娟辭任

編輯：姚卓然

編輯：姚卓然

港股 治療 生物科技 生物科技股 醫藥股 和黃醫藥（00013）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款