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【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？　部分交易員小注博見200美元

宏觀解讀 14:02 2022/03/07

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【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？　部分交易員小注博見200美元

俄羅斯引發烏克蘭全國戰火，歐美現有制裁未能壓止俄羅斯行動，美國與歐洲盟友討論升線至禁俄油進口，國際油價曾暴升18%至2008年高位。外電引述洲際交易所（ICE）歐洲期權市場交投，部分交易員在期權市場小注買入看漲期權（Call Option），博布蘭特石油期貨月內可高見200美元一桶。

俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，最新擬禁進口、伊朗核談判延遲、利比亞供應不穩消息，刺激布油油價今早曾高見139.13美元，升17.8%。

據ICE期權市場，周一至少有200張看漲期權合約成交，看3月底到期的布油5月合約可見200美元。另外，看布油到150美元、180美元的看漲期權合約價格分別升1倍和1.1倍，意味部分交易員為高油價更捨得下注。

摩通上周曾發表報告，若俄羅斯供應持續受阻，布油今年底可見每桶185美元。俄羅斯現為全球第三大石油生產國，僅次於沙特阿拉伯和美國。

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