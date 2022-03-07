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【機迷熱話】Xbox雲端遊戲服務　擬增加鍵盤滑鼠支援

科技 15:30 2022/03/07

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微軟（Microsoft）近日新增飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）到雲端遊戲服務xCloud中，但有玩家表示，在使用其他平台遊玩時，不能再使用鍵盤和鼠標來控制飛機，增加了遊玩難度。（官方圖片）

微軟（Microsoft）近日新增飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）到雲端遊戲服務xCloud中，但有玩家表示，在使用其他平台遊玩時，不能再使用鍵盤和鼠標來控制飛機，增加了遊玩難度。《微軟模擬飛行》負責人Jorg Neumann對此回應，情況即將有所改變。

【網傳拆局】「俄羅斯方塊」要改名「烏克蘭方塊」？

【支援烏克蘭】遊戲主播直播籌款　邊玩「艾爾登法環」邊呼籲觀眾捐錢

據外媒The Verge報道，對於Xbox無法使用滑鼠和鍵盤玩《微軟模擬飛行》的情況，Jorg Neumann回應，團隊現時正在開發相關功能，暫未能給予準確完成時間，但他相信玩家將最快可在今年6月夏季更新之後，使用滑鼠、鍵盤等準確操作飛機起降或飛行航向。

若相關功能推出後，即使在微軟其他串流遊戲服務也將支援相同操作模式，不再是僅依賴手掣操作，而是有更多元化的遊玩方式。同時，透過PC介面遊玩Xbox雲端遊戲服務的玩家，也可以選擇不另外加購手掣遊玩。

【烏克蘭】烏克蘭點名呼籲Sony PlayStation、微軟Xbox　停止支援俄羅斯

責任編輯：黃顯晴

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