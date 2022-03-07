  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女性理財】滙豐：疫情下亞洲女性交易活動錄雙位數增長　偏好醫療保健股及藍籌股

Hot Talk 13:35 2022/03/07

分享：

【女性理財】滙豐：疫情下亞洲女性交易活動錄雙位數增長　偏好醫療保健股及藍籌股

滙豐發現，自疫情爆發以來，亞洲大眾富裕階層女性更積極參與投資活動，超過50%的女性投資者增加對不同資產類別的投資或於相同資產類別中加入不同市場，以進一步分散投資組合，而眾多投資選項中，股票最受歡迎，其次是多元資產基金及專注於股票的基金，行業方面則首選醫療保健股及藍籌股。

滙豐香港去年女性高管比例升至37.7%【下一頁】

滙豐分析來自內地、香港及新加坡大眾富裕階層女性客戶，了解她們於2019年至2021年進行的投資行為有何改變。研究顯示，自疫情爆發以來，大眾富裕階層女性投資者較疫情前增加14%，亞洲女性投資者的交易活動平均錄得雙位數字增長，主要受惠於股票交易蓬勃。

恒生新增4名女性董事【下一頁】

滙豐環球及亞太區個人銀行兼卓越理財方案主管王浩靜表示，亞洲女性較以往變得更熱衷於投資，信心有所提升，理財知識也更為豐富，這種趨勢是因為亞洲女性比以往管理及增加更多財富，同時疫情環境下推動更多投資者使用流動及數碼主導分析工具評估投資選項，與疫情前相比，女性投資者採用數碼渠道作交易的數目增長超過25%。

她補充，大部分亞洲女性投資者（82%）均採取審慎、積極的風險管理方針，因此處於低至中度風險水平兼附有更多元化投資策略的資產類別較受歡迎。

相關文章：【全民檢測禁足】陳茂波：即使出行受阻　金融體系仍可轉為備用混合模式維持正常運作

相關文章：【女性消費】瑞銀：未來十年內地消費將增長6萬億美元　女性消費顯得更重要

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

開啟hket App，閱讀全文
股票 投資策略 個人銀行 香港 藍籌股 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【醫療股】醫思健康獲納入深港通合資格股份　股價跌幅收窄至逾3%

下一篇文章

【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款