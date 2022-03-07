▲ 【女性理財】滙豐：疫情下亞洲女性交易活動錄雙位數增長 偏好醫療保健股及藍籌股

滙豐發現，自疫情爆發以來，亞洲大眾富裕階層女性更積極參與投資活動，超過50%的女性投資者增加對不同資產類別的投資或於相同資產類別中加入不同市場，以進一步分散投資組合，而眾多投資選項中，股票最受歡迎，其次是多元資產基金及專注於股票的基金，行業方面則首選醫療保健股及藍籌股。

滙豐分析來自內地、香港及新加坡大眾富裕階層女性客戶，了解她們於2019年至2021年進行的投資行為有何改變。研究顯示，自疫情爆發以來，大眾富裕階層女性投資者較疫情前增加14%，亞洲女性投資者的交易活動平均錄得雙位數字增長，主要受惠於股票交易蓬勃。

滙豐環球及亞太區個人銀行兼卓越理財方案主管王浩靜表示，亞洲女性較以往變得更熱衷於投資，信心有所提升，理財知識也更為豐富，這種趨勢是因為亞洲女性比以往管理及增加更多財富，同時疫情環境下推動更多投資者使用流動及數碼主導分析工具評估投資選項，與疫情前相比，女性投資者採用數碼渠道作交易的數目增長超過25%。

她補充，大部分亞洲女性投資者（82%）均採取審慎、積極的風險管理方針，因此處於低至中度風險水平兼附有更多元化投資策略的資產類別較受歡迎。

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