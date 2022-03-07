【俄烏局勢】美研禁俄羅斯石油進口 紐油一度升破130美元

美國國務卿接受外媒訪問時表示，正考慮禁止從俄羅斯進口石油和天然氣，加劇市場對石油供應擔憂，紐約原油價格一度升至每桶130.50美元，創至自2008年以來新高，其後回落到每桶125.36美元，漲8.37%。布蘭特期油曾高見139.13美元的高位，也是2008 年7月以來的最高水平，隨後回落，每桶報128.87美元，9.10%。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（6日）在外媒訪問時表示，美國及正在與歐洲和其盟國討論禁止從進口俄羅斯石油，同時確保世界市場上仍有足夠的石油供應。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同日亦發信稱，眾議院正在探索立法禁止進口俄羅斯石油，並廢除與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，推動將俄羅斯剔出世界貿易組織，和提高對俄羅斯進口商品的關稅。

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責任編輯：黃苑筠