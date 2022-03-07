  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊　降今年中國GDP預測至4.5%

宏觀解讀 13:23 2022/03/07

分享：

【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊　降今年中國GDP預測至4.5%

國際油價急升，布蘭特期油一度迫近140美元。巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，油價由今年初的75美元，升至約110美元，而中國今年來已累計上調成品油價4次，汽油及柴油價格分別升12.6%及13.7%。由於高油價損害內需意慾，巴克萊將中國今年經濟增長預測降0.2個百分點至4.5%。

美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價曾彈18%【下一頁】

常健估計，油價急升帶來的能源衝擊，將令中國經濟增長減少0.3至0.5個百分點，當中主要影響三方面：（1）推高本土生產成本，導致產出減少；（2）財富效應下降削弱消費（例如汽車）意慾，導致本土消費及服務需求下降；（3）歐洲是中國最大貿易夥伴，環球經濟下滑打擊將外來需求。

中石油中石化或需為下游生產提供補貼

巴克萊認為，中央會致力減低油價上升對經濟帶來的負面衝擊，過去每逢油價高企，發改委均會要求中石油 （00857） 及中石化 （00386） 為下游生產提供補貼，以紓緩製造業的成本壓力。

歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑【下一頁】

根據中國成品油定價機制，若油價低於40美元或高於130美元，成品油價將不會下調，而成品油價會因應油價走勢，每10個交易日調整一次。

中國去年原油進口量約5.1億噸，當中8000萬噸（約15.5%）來自俄羅斯。常健指，若中國不加入制裁俄羅斯，意味中國可能會進口290萬噸俄羅斯原油，令俄油進口量提高至16%。

常健：今年中央經濟增長目標較預期進取

對於中央將今年經濟增長目標訂於5.5%左右，常健認為，有關目標較市場及該行預期進取，預期貨幣政策會有更多寬鬆，上半年或會再調低存款準備金率（RRR）及減息10至20點子，房屋政策也會逐步寬鬆。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後　再呼籲歐洲重啟核電廠

相關文章：【烏克蘭戰爭】洪灝：油價飈升勢頭為50年一遇　每次石油危機、美國經濟都會衰退

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 經濟 降準 中華人民共和國國家發展和改革委員會 石油 貨幣政策 GDP 俄羅斯

上一篇文章

【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記

下一篇文章

俄烏戰火下自保 四大對沖策略要知道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
【電子消費券】首階段5000元電子消費券4月發、限10月底前用完　去年已領券市民毋須額外登記
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數曾瀉逾1000點、午後初段跌600點　內房普遍逆市升、碧桂園升逾6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款