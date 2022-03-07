▲ 【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊 降今年中國GDP預測至4.5%

國際油價急升，布蘭特期油一度迫近140美元。巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，油價由今年初的75美元，升至約110美元，而中國今年來已累計上調成品油價4次，汽油及柴油價格分別升12.6%及13.7%。由於高油價損害內需意慾，巴克萊將中國今年經濟增長預測降0.2個百分點至4.5%。

常健估計，油價急升帶來的能源衝擊，將令中國經濟增長減少0.3至0.5個百分點，當中主要影響三方面：（1）推高本土生產成本，導致產出減少；（2）財富效應下降削弱消費（例如汽車）意慾，導致本土消費及服務需求下降；（3）歐洲是中國最大貿易夥伴，環球經濟下滑打擊將外來需求。

中石油中石化或需為下游生產提供補貼

巴克萊認為，中央會致力減低油價上升對經濟帶來的負面衝擊，過去每逢油價高企，發改委均會要求中石油 （00857） 及中石化 （00386） 為下游生產提供補貼，以紓緩製造業的成本壓力。

根據中國成品油定價機制，若油價低於40美元或高於130美元，成品油價將不會下調，而成品油價會因應油價走勢，每10個交易日調整一次。

中國去年原油進口量約5.1億噸，當中8000萬噸（約15.5%）來自俄羅斯。常健指，若中國不加入制裁俄羅斯，意味中國可能會進口290萬噸俄羅斯原油，令俄油進口量提高至16%。

常健：今年中央經濟增長目標較預期進取

對於中央將今年經濟增長目標訂於5.5%左右，常健認為，有關目標較市場及該行預期進取，預期貨幣政策會有更多寬鬆，上半年或會再調低存款準備金率（RRR）及減息10至20點子，房屋政策也會逐步寬鬆。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

相關文章：【烏克蘭戰爭】洪灝：油價飈升勢頭為50年一遇 每次石油危機、美國經濟都會衰退