【烏克蘭戰爭】歐美擬擴大制裁 禁俄羅斯石油進口（第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布制裁俄羅斯。美國國務卿布林肯周日（6日）表示，美國及歐洲盟國正計劃禁止俄羅斯原油入口。美國眾議院議長佩洛西同日承認，眾議院正考慮就禁止俄羅斯原油進口立法。但布林肯強調仍需保持全球原油供應穩定。日本媒體其後引述消息人士報道，日本政府亦正參與歐美國家禁止俄羅斯原油入口討論。

（第二版更新日本亦參與討論）

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布林肯（Antony Blinken）周日證實，美國及歐洲盟國正考慮禁止俄羅斯原油進口，白宮和國會委員會皆會協調如何推進這項措施。路透社更引述消息人士指，白宮更在與美國參議院財政委員會和眾議院籌款委員會討論是否頒布禁令。

佩洛西（Nancy Pelosi）周日亦發信證實，眾議院正考慮就禁止俄羅斯原油進口方案立法。她更透露國會打算本周向烏克蘭批出100億美元（約780億港元）援助，以應對俄羅斯入侵危機。

日本《共同社》周一（7日）引述政府消息人士報道，日本政府正與美國和歐洲國家討論，禁止從俄羅斯進口原油議題。日本首相岸田文雄表示，日本在制裁俄羅斯方法上仍有很多選擇，強調日本有必要就俄羅斯入侵烏克蘭問題上，和西方國家一同採取行動。他會考慮各種方案，緩解近期油價飆升對日本經濟造成的影響。

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路透社又引述消息人士指， 歐洲在原油及天然氣方面仍然依賴俄羅斯，但近期對限制俄羅斯燃料進口持更開放態度。目前正外訪歐洲的布林肯表示，美國和歐洲盟友正就禁止進口俄羅斯原油措施積極討論，但強調需保持全球原油穩定供應。

美國目前並未針對俄羅斯原油及天然氣實施限制。布林肯曾表示政府未排除採取行動禁止進口俄羅斯原油的可能性，但強調需要和盟友協商。他又透露美國正考慮採取一系列額外措施加強對俄羅斯施壓，但未透露細節。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國周日汽油價格已達每加侖4.009美元（約31.27港元），是自2008年7月以來高位。美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國去年平均每月從俄羅斯進口逾2,040萬桶原油及提煉產品，佔美國液體燃料入口量的8%。

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責任編輯：李俊儀