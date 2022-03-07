▲ 【第五波疫情】被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排

香港新冠病毒感染個案大增，連同港府防疫政策要求，令不同行業營運壓力緊張。本地傳媒引述會計師公會會長方蘊萱指出，多家會計師事務所都有員工感染新冠病毒，會計師公會曾向港交所 （00388） 提議推遲3月底公布去年年結業績的安排，但遭港交所拒絕。

方蘊萱稱，不單有審計員工染疫外，上市公司也難以在疫情期間接待審計師到訪，推遲有關核數工作。她又稱，各會計師行目前都很關注3月底公布全年業績的情況，公會將繼續和當局磋商及跟進。

港交所：沿用2020年疫情所訂安排 續留意港府疫情措施

港交所回應本報查詢時稱，理解部分市場參與者的日常運作在疫情下持續面對困難。旗下聯交所已在2月21日向市場發出通告，表明會繼續按照2020年時與證監會發出的聯合聲明中的做法，容許受影響的發行人發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。



港交所指，有關做法能切合受疫情影響發行人的情況，並獲市場理解及接納，將一如既往積極與上市發行人溝通，並繼續關注最新發展，包括香港特區政府最新的疫情相關措施。

按上市規則，上市公司須在財政年度結束後3個月公布全年初步業績。目前約有1800家港股須在3月31日之前發布年度業績報告，其中約700家公司是在3月最後一周才發布。

會計業界2020年也曾指出，核數工作受累防疫措施影響，據當時報道，港交所、證監會推出指引，容許發行人向其申報疫情對業績發布、核數影響後，可在公布未與其核數師議定的財務和營運資料，避開因未能滿足限期前公布業績而強制停牌。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：

【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日 銀公推停業復業指引（附名單）

【全民檢測禁足】陳帆：全民檢測期間或准家中一人出外購物 公共交通不會停頓

【會計師公會】會長方蘊萱：「一人一票選會長」非優先議題 認業界人才流失加劇