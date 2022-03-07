▲ 【第五波疫情】港交所拒會計師公會推遲3月底業績限期建議

香港新冠病毒感染個案大增，連同防疫政策，令不同行業營運壓力大增。本地傳媒引述會計師公會會長方蘊萱指出，多家會計師事務所都有員工感染新冠病毒，會計師公會曾向港交所 （00388） 提議推遲3月底公布去年年結業績的安排，但遭港交所拒絕。

方蘊萱稱，不單有審計員工染疫外，上市公司也難以在疫情期間接待審計師到訪，推遲有關核數工作。她又稱，各會計師行目前都很關注3月底公布全年業績的情況，公會將繼續和當局磋商及跟進。

按上市規則，上市公司須在財政年度結束後3個月公布全年初步業績。目前約有1800家港股須在3月31日之前發布年度業績報告，其中約700家公司是在3月最後一周才發布。

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