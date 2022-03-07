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【網傳拆局】「俄羅斯方塊」要改名「烏克蘭方塊」？

科技 14:03 2022/03/07

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「俄羅斯方塊」發明者Alexey Pazhitnov確實是俄羅斯人，由於他喜歡青網球（tennis），而且「俄羅斯方塊」的每一個方塊組合都是由4個小方塊構成，於是他就把tetra和tennis合二為一，將這遊戲稱為Tetris。（法新社）

微博日前傳出一條關於俄羅斯方塊的新聞，指出有外媒報道一個名為「國際遊戲產業聯合會」，呼籲任天堂等遊戲公司加入對俄羅斯的制裁行動，將「俄羅斯方塊」改名為「烏克蘭方塊」，而引起網民廣泛討論。但科技平台《IT之家》及後發現，該報道所指的「國際遊戲產業聯合會」原來並不存在。

網傳「國際遊戲產業聯合會」呼籲任天堂等遊戲公司加入對俄羅斯的制裁行動，並要求即日起將所有「俄羅斯方塊」改名為「烏克蘭方塊」。（微博截圖）

該新聞據稱引述外媒報道，指「國際遊戲產業聯合會」呼籲任天堂、Zynga、FB等遊戲公司加入對俄羅斯的制裁行動，並要求即日起將所有「俄羅斯方塊」改名為「烏克蘭方塊」，否則將被平台下架。

【烏克蘭】TikTok規避俄羅斯「假新聞法」　暫停當地直播和發布新影片服務

《IT之家》對此進行調查，發現該報道並無任何官方出處，亦不存在「國際遊戲產業聯合會」，表示這是假新聞誤傳。

【俄烏戰爭】俄羅斯網絡監控加劇　當地App Store VPN下載量暴升

事實上，「俄羅斯方塊」的英文名為Tetris，俄文名為Тетрис，來自於希臘語tetra，是「4」的意思，因此從來都不包含「俄羅斯」相關名稱。但「俄羅斯方塊」發明者Alexey Pazhitnov確實是俄羅斯人，由於他喜歡青網球（tennis），而且「俄羅斯方塊」的每一個方塊組合都是由4個小方塊構成，於是他就把tetra和tennis合二為一，將這遊戲稱為Tetris。

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責任編輯：陳卓賢

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