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【異動股】友邦逾21億元收購 藍十字保險及寶康醫療8成股權 中午挫半成

股樓投資 13:24 2022/03/07

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友邦保險(01299)宣佈，已同意從東亞銀行（00023）收購藍十字保險全部股份及寶康醫療服務80%股份，作價2.78億美元即約21.6億元。然而港股受歐洲局勢緊張影響，友邦未受有關收購消息利好，中午收報75.45元，挫5%。賣家東亞則跌0.1%報12.5元。

【長和系】長和獲批逾300億元出售歐洲發射塔 長實長建確認英國電網獲洽購  詳情請看【下一頁

友邦保險和東亞銀行亦同意擴大現有獨家銀行保險夥伴關係的涵蓋範圍。透過收購藍十字，雙方的夥伴關係將包括個人保障一般保險產品的15年協議。這將為東亞銀行在香港的個人銀行客戶提供友邦保險一系列全面的保險方案，包括醫療保險。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽  詳情請看【下一頁

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是項交易顯著促進友邦保險在香港的健康和保健策略之發展，加深與東亞銀行的分銷夥伴合作關係，並引入新的產品專業知識，為友邦保險的分銷渠道帶來支持。

同場加映 【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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