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【業績｜航運股】海豐國際去年多賺2.3倍　派末期息140港仙、全年股息率近10厘

股市 12:48 2022/03/07

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【業績|航運股】海豐國際去年多賺2.3倍　派末期息140港仙、全年股息率近10厘

航運股遇上行業大週期，海豐國際 （01308） 去年收入約為30.1億美元，按年增加約78.8%，利潤大增加約2.3倍至約11.7億美元，與盈喜所公布數字相近。公司宣派末期股息每股140港仙，計及中期息1港元及特別息0.8元，全年共派3.2元，股息率達9.7厘。海豐國際股價更顯硬淨，今日逆市靠穩，中午收報32.95元。

平均運費大增逾五成

公司去年集裝箱航運業務價量齊升，集裝箱航運物流業務賺取的收入按年增加約79.4%至約29.8億美元。當中，來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量按年增加20.2%至3,142,118個標準箱。至於平均運費（不包括互換倉位費收入）按年大增加約51.7%至每標準箱826.9美元。

海豐國際整體毛利率亦由截至2020年度約26.4%上升至去年度約43.8%。期內，公司經營74條貿易航線，包括12條通過聯合服務經營的貿易航線及24條通過集裝箱互換艙位安排經營的貿易航線；同時，又經營一支由96艘船舶組成的船隊，總運力達到143,115個標準箱，當中包括68 艘自有船舶（103,663個標準箱）及28艘租賃船舶（39,452個標準箱），平均船齡為 11.7年。此外，公司也經營（包括合資經營）約1,308,000平方米堆場及133,000 平方米倉庫。

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編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

港股 運輸 航運股 航運 海豐國際（01308）
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