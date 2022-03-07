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【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾再中止撤離 300平民逃離

環球政治 13:00 2022/03/07

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俄烏雙方周末同意兩個城市停火，開啟人道主義走廊讓平民安全撤離，但烏克蘭指控俄軍違反停火協議炮擊人道主義走廊而中止。馬里烏波爾周日（6日）第二次停火撤離，但當地政府指控俄軍再展開炮擊導致撤離行動中止。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯反戰示威持續 單日拘逾4300人 【下一頁】

俄軍已經包圍馬里烏波爾（Mariupol），當地平民面臨斷水斷糧斷電的困境多日。

馬里烏波爾市議會宣布，於當地周日上午10點至夜晚9點（本港周日下午4點至周一清晨3點）期間停火，嘗試第二次行動希望安排約20萬平民撤離該市。

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko在Telegram宣布，馬里烏波爾第二次撤離行動失敗，透露原因是俄軍再發動轟炸。

烏指俄軍違反停火協議 恢復炮擊行動（第二版） 【下一頁】

紅十字國際委員會（ICRC）也證實馬里烏波爾的人道主義走廊中止運作，形容當地平民經歷苦難及毀滅性情景。

俄媒引述親俄分離主義分子的說法指，雖然撤離行動再次中止，當地仍有約300名平民成功撤離。

而俄媒國際文傳電訊社（Interfax）報道，親俄的頓涅茨克（Donetsk）代表Eduard Basurin聲稱，烏克蘭軍拒絕承諾遵守停火協議。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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責任編輯：鄭錦玲

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