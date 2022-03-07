【上台優惠】自由鳥推「$1月費上台優惠」　再賞2個月免費同雙倍數據

▲ 【電話上網】自由鳥推「$1月費上台優惠」 再賞2個月免費同雙倍數據

數碼通Smartone （00315） 自由鳥推出限時「$1首月試用上台優惠」，首月只需1元，無須預繳，無須綁約，無額外收費，即可上台登記4.5G無合約月費計劃，同時再送兩個月免費同雙倍數據，最高可享1元無限數據。自由鳥指，即日起至3月31日，新登記的新號碼及攜號轉台客戶，首月只需支付1元試用價外，還可享第1至第11個月雙倍數據，兼豁免第6同第11個月月費，享總共高達749元月費減免及330GB額外數據。

簡單4步可享限時試用優惠：



1. 選用120元或以上月費計劃

2. 上台時使用優惠碼「TRIAL」

3. 用埋推薦碼「BRDAA」額外再送$100月費優惠券同額外4GB數據

4. 以信用卡付款，並設定連續11個月自動轉賬交月費

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