【支援烏克蘭】預訂烏克蘭民宿撐房東　數日內已籌近1500萬港元

▲ 外國有民眾透過Airbnb預訂烏克蘭的境內民宿，希望藉此直接支援烏克蘭的民宿房東。（法新社圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍然未解決，外國有民眾透過Airbnb預訂烏克蘭的境內民宿，希望藉此直接支援烏克蘭的民宿房東。數日內已湧入過千萬港元。

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綜合外電報道，3月初有民眾在網上號召人們預訂烏克蘭的民宿，希望以住宿費用直接支援烏克蘭人。在墨西哥經營民宿的Rob Meehan同樣是Airbnb房東，他知道按平台政策，屋主將會在房客預訂抵達前一天內，收到住宿費用。無論房客最終是否入住，該筆住宿費用亦會落入房東手中。

Rob Meehan日前在Airbnb，以229美元（約1,790港元）預訂基輔的兩晚住宿。及後他又向房東發送訊息解釋，預訂住宿是為展現團結一心，他不打算入住。房東不久後亦感謝他的支持並寫道：「沒有人能阻擋烏克蘭的鬥志，這個精神只會隨最後一個烏克蘭人消逝。」

近日這項運動吸引愈來愈多人參與，Airbnb行政總裁Brian Chesky亦在Twitter轉發此活動的截圖。 據Airbnb於3月4日公布的數據顯示，截至3日，烏克蘭境內民宿已被預訂6萬個晚上，進帳190萬美元（約1,485萬港元）。

Airbnb除暫停在俄羅斯、白俄羅斯營運外，非牟利部門Airbnb.org也發起計畫，提供資金協助多達10萬名烏克蘭難民解決短期住宿需求。

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責任編輯：葉泳珊