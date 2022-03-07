▲ 【業績|化工股】理文化工去年盈利大升1.5倍 擬派末期息32港仙、全年息率達8厘

理文化工 （00746） 受惠化工產品市價大幅上漲，去年收入上升67.3%至51.9億元，總盈利上升約1.5倍至12.9億元，毛利率上升8.6個百分點至45.1%。

公司擬派末期股息為每股32港仙，連同已付中期股息，2021年總股息為每股58港仙，按年大增1.4倍。理文化工中午收市報6.81元，跌1%，以現價計，股息率達8.5厘。

公司去年淨利潤率按年上升8.6個百分點至24.8%。公司指，化工業務受惠於去年下半年中國工業快速復甦，原材料的價格波動亦未有大幅影響其盈利能力，反而帶動化工產品的市場價格走勢回升，令其毛利率得到顯著改善。

物業業務方面，公司位處江蘇常熟的商住項目「昕悅溪」住宅部份已交付155個單位，佔可售單位總數之52%，年內來自物業銷售收入約1.95億港元。「昕 悅 溪」於去年底之未出售住宅單位為141個。

展望今年，公司表示，雖 然COVID-19疫情仍然反覆，但隨着全球多國陸續放寬甚至全面取消防疫措施，供應鏈失衡狀況逐漸紓緩，下游產業需求相信只會有增無減，對於2022年經營前景持審慎樂觀。公司會對住宅物業維持惜售策略，並會積極完成商業樓面部份的內部工程。

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編輯：姚卓然