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【全城抗疫】本地品牌SkyPro送出2萬盒愛心禮包 捐贈總值逾1億港元醫療物資

理財智慧 13:15 2022/03/07

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本地醫療用品供應商弓立醫療SkyPro，響應「全港社區抗疫連線」行動，宣布捐贈贈價值逾1億港元的防疫物品，製作成2萬盒的「愛心禮包」，向本地弱勢社群派發，支援社區抗疫。

【青姐話】前方是絕路   希望在轉角

逾1億港元的防疫物品。包括快速測試劑150萬盒、兒童口罩120萬個、成人及N95醫用防護口罩各100萬個、防護服10萬套、以及隔離衣10萬套、透明面罩38.3萬個、20.3萬對醫用手套等等。

SkyPro是次行動的第一批 「愛心禮包」，已於上周六（5日）晚上從內地到達SkyPro香港廠房，派發首站為黃大仙環鳳街及啟德啟晴邨悅晴樓，由「全港社區抗疫連線」愛心團隊義工於周日（6日）派發予基層住戶，與港人齊心抗疫。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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