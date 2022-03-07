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【烏克蘭戰爭】俄羅斯反戰示威持續 單日拘逾4300人

環球社會熱點 12:17 2022/03/07

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自俄羅斯向烏克蘭開戰以來，當地民眾繼續舉行反戰示威。俄羅斯人權組織表示，周日（6日）多個城市都有民眾反對政府入侵烏克蘭。超過4,300名示威者捕，其中在首都莫斯科已有逾1,700人被拘留。

烏指俄軍違反停火協議 恢復炮擊行動（第二版） 【下一頁】

俄羅斯獨立人權組織 Ovd-Info指，當地周日有53個城市都有反戰示威，超過4,300名示威者被捕。俄羅斯上月24日開戰至今，有逾1萬名反戰示威者被捕。俄羅斯新聞社（RIA）亦引述內政部指，首都莫斯科周日有逾1,700人被拘留。

Ovd-Info發言人庫茲涅佐娃（Maria Kuznetsova）表示，俄羅斯政府打壓民眾發聲權利，多個地區包括遠至西伯利亞的城市，都舉行大型示威活動。她批評當局進行軍事審查，罕有逮捕大量示威者。

歐洲逾百電台齊播反戰歌 聲援烏克蘭 【下一頁】

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俄羅斯對上一次大型示威活動為去年1月，當時有數千人街頭抗議，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny）。納瓦爾尼早前在獄中呼籲民眾每日發起反戰示威，強調俄羅斯不應是「懦弱的國家」。

國際特赦組織表示，當地近年實施的新法律，使當地舉行抗議活動變得更困難。國際特赦組織指，雖然俄羅斯沒有明文使用「許可」（permit）、「禁止」（ban）等字眼，但組織需尋求當局授權才能發起示威集會。

此外，俄羅斯盟友哈薩克允許民眾在周末舉行反對烏克蘭戰爭的抗議活動，有約2,000人參加、比利時布魯塞爾、倫敦等城市亦有民眾走上街頭聲援烏克蘭。

 

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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責任編輯：郭麗明

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