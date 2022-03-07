【網絡攻擊】三星遭受黑客攻擊　客人敏感資料被盜

▲ 黑客組織Lapsus$成功入侵三星，已盜取近190GB的機密數據。（法新社資料圖片）

近年經常傳出黑客攻擊事件，南韓電子產品集團三星（Samsung）亦難逃一劫。據科技網站Bleeping Computer報道，黑客組織Lapsus$成功入侵三星，並將洩露的三星數據拆分為3個壓縮文件，已盜取近190GB的機密數據。

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據悉，Lapsus$從三星盜取的190GB的機密數據當中，包括專有應用程序的原始碼、生物特徵解鎖的數據、屬於高通（Qualcomm）的機密原始碼。Lapsus$還上載了部份數據的截圖作為佐證。如果Lapsus$所述屬實，意味著三星已遭受嚴重的數據洩露，將對該企造成巨大損害。

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事實上，Lapsus$上月已經成功入侵美國芯片生產企業NVIDIA。當時Lapsus公開要求NVIDIA開源驅動程式，及終止加密貨幣的挖礦限制。而這次入侵三星後，Lapsus$暫未有公開他們的訴求，三星則表示正評估事件。

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責任編輯：吳嘉雯

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