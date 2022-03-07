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【瀏覽器大聯盟】微軟、Google、Apple、Mozilla首度合作　建立統一瀏覽器設計標準

科技 12:15 2022/03/07

分享：

微軟、Google、Apple和Mozilla宣布合作，共同改善瀏覽器的兼容性。（法新社）

瀏覽器是進入網絡世界不可或缺的工具，而市場上可供選擇的瀏覽器亦不少，為提升高各瀏覽器之間的互操作性，日前微軟（Microsoft）、Google、蘋果（Apple）和Mozilla四大瀏覽器開發商宣布首次合作，以確保Chrome、Edge、Safari 和Firefox提供同樣可靠和一致的網絡體驗。

【Google Chrome】Android版Chrome M100　將移除「精簡模式」

微軟、Google、Apple和Mozilla宣布合作，共同改善瀏覽器的兼容性，並推出名為「Interop 2022」的互操作性標準，讓開發人員專注於建構網絡體驗，而不是受困於解決瀏覽器中各種不一致的問題。

【Safari】勢被Microsoft Edge、Firefox追上　Safari將失全球第二大最常用網絡瀏覽器地位

據悉，「Interop 2022 」專注於現代瀏覽器的15 個不同領域，包括：Cascade Layers（級聯層）、Color Spaces and Functions（色彩空間/ 函數）、Dialog Element（對話框元素）等，以確保這些領域的行為保持一致。

開發人員和用戶可以在「Interop 2022」的網站，查看Chrome、Edge、Safari 和Firefox 的一致性進展。（「Interop 2022」網站截圖）

開發人員和用戶可以在「Interop 2022」的網站，查看Chrome、Edge、Safari 和Firefox 的一致性進展，該頁面也顯示了每個瀏覽器的兼容性分數。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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