【瀏覽器大聯盟】微軟、Google、Apple、Mozilla首度合作　建立統一瀏覽器設計標準

▲ 微軟、Google、Apple和Mozilla宣布合作，共同改善瀏覽器的兼容性。（法新社）

瀏覽器是進入網絡世界不可或缺的工具，而市場上可供選擇的瀏覽器亦不少，為提升高各瀏覽器之間的互操作性，日前微軟（Microsoft）、Google、蘋果（Apple）和Mozilla四大瀏覽器開發商宣布首次合作，以確保Chrome、Edge、Safari 和Firefox提供同樣可靠和一致的網絡體驗。

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微軟、Google、Apple和Mozilla宣布合作，共同改善瀏覽器的兼容性，並推出名為「Interop 2022」的互操作性標準，讓開發人員專注於建構網絡體驗，而不是受困於解決瀏覽器中各種不一致的問題。

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據悉，「Interop 2022 」專注於現代瀏覽器的15 個不同領域，包括：Cascade Layers（級聯層）、Color Spaces and Functions（色彩空間/ 函數）、Dialog Element（對話框元素）等，以確保這些領域的行為保持一致。

▲ 開發人員和用戶可以在「Interop 2022」的網站，查看Chrome、Edge、Safari 和Firefox 的一致性進展。（「Interop 2022」網站截圖）

開發人員和用戶可以在「Interop 2022」的網站，查看Chrome、Edge、Safari 和Firefox 的一致性進展，該頁面也顯示了每個瀏覽器的兼容性分數。

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責任編輯：陳卓賢