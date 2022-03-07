  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】恒指失守「疫情底」 最多跌逾1000點 創6年來新低

股樓投資 12:25 2022/03/07

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第12天，形勢未見緩和，市場瀰漫悲觀情緒，港股現股災式暴跌。恒指開市跌近600點至21308點，之後跌勢未止，最多曾跌1,079點至20826點，跌穿2020年3月第一波疫情爆發時低位21139點，更創2016年2月以來新低。

截至中午12時，恒指早市收報21159點，下跌落746點，或者3.4％，半日成交額1,023億元。

延伸閱讀：【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市  精選10隻避險港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

藍籌股幾近全綫下跌，科技股中騰訊（00700）收報391.4元，跌2.9%；阿里巴巴（09988）報96.35元，跌2.7%，再創上市以來新低；美團（03690）報151.7元，跌7.9%；京東集團（09618）報248.4元，跌5.3%。

金融股亦遭大舉拋售，滙豐控股（00005）報48.1元，跌6.6%；友邦保險（01299）報75.45元，跌4.9%；港交所（00388）報343元，跌3.6%；建設銀行（00939）報5.68元，跌2.2%；工商銀行（01398）報4.54元，跌1.7%。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

其餘藍籌中，金沙中國（01928）報18.42元，跌7.3%；海底撈（06862）報16.02元，跌7.2%；農夫山泉（09633）報40.65元，跌6%；藥明生物（02269）報57.5元，跌7.2%。

油價受到俄烏戰事影響急升，刺激油股逆市急漲，中石油（00857）報4.42元，升3.3%；中海油（00883）報10.58元，升1.5%；中石化（00386）報3.84元，跌1.5%。

此外，獲基金洽購英國電力業務的長實集團（01113）升3%，報49.9元；電能實業（00006）升2.1%，報50.1元；長江基建（01038）升1%，報50..75元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
石油 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 疫情 海底撈（06862） 港股 工商銀行（01398） 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 電能實業（00006）

上一篇文章

【全城抗疫】本地品牌SkyPro送出2萬盒愛心禮包 捐贈總值逾1億港元醫療物資

下一篇文章

大新保險家居保與時並進　讓客戶「家」倍安心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐分行下周一起實施隔日營業 僅3間維持每日營業
【第五波疫情】滙豐分行下周一起實施隔日營業 僅3間維持每日營業
【社區隔離】消防處推出全新服務 協助確診者送往社區隔離設施
【社區隔離】消防處推出全新服務 協助確診者送往社區隔離設施
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款