【港股追蹤】恒指失守「疫情底」 最多跌逾1000點 創6年來新低

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第12天，形勢未見緩和，市場瀰漫悲觀情緒，港股現股災式暴跌。恒指開市跌近600點至21308點，之後跌勢未止，最多曾跌1,079點至20826點，跌穿2020年3月第一波疫情爆發時低位21139點，更創2016年2月以來新低。

截至中午12時，恒指早市收報21159點，下跌落746點，或者3.4％，半日成交額1,023億元。

延伸閱讀：【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

藍籌股幾近全綫下跌，科技股中騰訊（00700）收報391.4元，跌2.9%；阿里巴巴（09988）報96.35元，跌2.7%，再創上市以來新低；美團（03690）報151.7元，跌7.9%；京東集團（09618）報248.4元，跌5.3%。

金融股亦遭大舉拋售，滙豐控股（00005）報48.1元，跌6.6%；友邦保險（01299）報75.45元，跌4.9%；港交所（00388）報343元，跌3.6%；建設銀行（00939）報5.68元，跌2.2%；工商銀行（01398）報4.54元，跌1.7%。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

其餘藍籌中，金沙中國（01928）報18.42元，跌7.3%；海底撈（06862）報16.02元，跌7.2%；農夫山泉（09633）報40.65元，跌6%；藥明生物（02269）報57.5元，跌7.2%。

油價受到俄烏戰事影響急升，刺激油股逆市急漲，中石油（00857）報4.42元，升3.3%；中海油（00883）報10.58元，升1.5%；中石化（00386）報3.84元，跌1.5%。

此外，獲基金洽購英國電力業務的長實集團（01113）升3%，報49.9元；電能實業（00006）升2.1%，報50.1元；長江基建（01038）升1%，報50..75元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明