SINOMAX盛諾集團(01418) 捐贈二萬三千個枕頭支持香港方艙醫院興建

▲ SINOMAX盛諾集團啟動馳援香港同心抗疫項目，支持香港方艙醫院抗疫工作

盛諾集團(01418)宣佈，面對新冠疫情第五波迅速在香港肆虐，集團積極回應中央政府呼籲，為即將啟用的方艙醫院捐贈二萬三千個SINOMAX太空棉枕頭，支持本港抗疫工作，同時表示集團對醫護人員的支持。

▲ 二萬三千個SINOMAX太空棉枕頭由盛諾集團廠房送抵香港方艙醫院 SINOMAX盛諾集團調派抗疫運輸專車加入

▲ SINOMAX馳援香港同心抗疫項目，將二萬三千個太空棉枕頭火速送抵香港方艙醫院

盛諾集團總裁張棟先生表示:「盛諾集團一直秉承<用愛支持所愛>的服務精神，在香港遇到困難的艱難時期，集團毫不怠慢積極回應中央政府呼籲，支援建造臨時社區醫療設施，同心抗疫。同時，有見新一波新冠疫情衝擊本港醫療系統及對前線醫護人員增加前所未有之壓力，SINOMAX會齊心合力抗擊疫情，保障市民的健康和安全，讓香港早日重回正常生活。集團除了今次捐贈二萬三千個SINOMAX太空棉枕頭，日後會繼續支持並配合本港抗疫的捐贈工作，全力齊心抗擊疫情。」

▲ SINOMAX盛諾集團上下一心以愛支援香港，同心攜手戰勝疫情

除此之外，集團於美國、中國及越南的七大生產基地，以及全球超過一萬多個銷售點，會繼續遵循嚴謹的防疫措施，為全球的抗疫工作出一分力。

▲ 集團自設廠房，採用自動化生產，並進行全面品質檢測，確保產品符合高水準品質標準

香港SINOMAX店鋪及物流團隊亦一直推行嚴謹的防疫措施，包括確保快速檢測包貨存量，以供前線及物流同事每天上班前進行測試，測試結果呈陰性的同事才可上班繼續為市民提供服務。此外，所有SINOMAX店鋪在每天營業前，陳列產品會以光觸媒消毒用品進行清潔，確保客人與同事的安全。產品服務方面，SINOMAX除了提供床褥60日信心保證計劃外，香港網店更將會推出PillowCare枕頭試用服務，讓客戶足不出戶在家體驗產品。



集團深信社會大家上下一心，將可以有效戰勝疫情，令社會經濟逐步回復穩定！

盛諾集團(01418)

集團總部位於香港，為全球領先的聚氨酯產品製造商、行銷及分銷商。集團位於美國、中國越南的七大生產基地，為全球提供優質慢回彈太空棉床褥、床墊、枕頭及舒壓產品產品，並以自家品牌“SINOMAX”、“SPA Supreme”、“PureLUX”、“Zeo-Sleep”，和授權品牌“Dormeo Octaspring”進行全球行銷及分銷。

集團主品牌SINOMAX，是香港寢具零售市場的知名品牌。SINOMAX品牌的零售及分銷網路分佈全球，全球超過一萬多個銷售點。

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（特約）