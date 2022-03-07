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【WhatsApp】iOS版WhatsApp擬開發群組投票功能　增添民意調查能力

科技 11:52 2022/03/07

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iOS版WhatsApp正開發一個全新功能，允許在群組內進行投票，擴展其民意調查能力。（法新社）

WhatsApp群組的好處是將親朋好友，又或工作夥伴聚集起來，在共同空間發表言論和意見。現時iOS版WhatsApp正開發一個全新功能，允許在群組內進行投票，擴展其民意調查能力。

用戶將可以創造投票（Create Poll）並輸入一個問題，然後在WhatsApp群組中發送。（WABetainfo截圖）

據外媒《WABetainfo》報道，iOS版WhatsApp正開發群組投票功能，從上圖可見，顯示用戶將可以創造投票（Create Poll）並輸入一個問題，然後在WhatsApp群組中發送，而群組內的其他用戶則可以對答案進行投票。

【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計

據悉，該投票功能是端對端加密，並只有群組內的用戶可以看到投票和結果。但截至目前，尚不清楚這項新功能的其他細節，包括是否會有答案限制，用戶可以花多長時間進行投票，又或同時可以創建多少項投票等。

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將推出「反應」功能

此外，WhatsApp還在對下次大更新準備其他新功能，例如將推出「反應」功能（Reactions function），讓用戶可對特定訊息作出反應。同時，WhatsApp亦在開發多設備兼容性2.0，讓用戶可同時連接到更多設備，包括智能手機和iPad等。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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