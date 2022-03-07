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【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）

Hot Talk 11:42 2022/03/07

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【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）

第五波疫情嚴峻，麥當勞表示，疫情影響人手與物流，因而需要調整餐廳營業時間。全港超過245間麥當勞餐廳當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約90間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間。麥當勞自3月7日起，將晚市優惠劵時間提早至下午5時開始，讓更多市民可以享用優惠！本周麥當勞App提供「$40從不孤單一人快樂晚餐」優惠，可選配朱古力或士多啤梨新地；還有特選「超值套餐減$5 」。

有關香港麥當勞餐廳的最新營業時間，【可按此

此外，麥當勞聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞App結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得$50電子現金券。另外，現有用戶將享有「買$30即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲3個狂賞印印花換領麥當勞$5電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

【開市追揸沽】恒指會否失守兩萬 兩會關鍵睇啲乜（附time code）

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