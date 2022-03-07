【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法

▲ 本地第五波疫情嚴峻，港人自購快速檢測套裝，自行檢查是否染疫。（資料圖片）

香港市面上搶購快速檢測套裝，但ProcureNet行政總裁Gurbaksh Chahal認為，本港普遍對快速檢測的使用認識不足。

他舉例，快速檢測分有醫療檢測使用，或市民自我檢測使用。而醫療用的快速檢測不適用於市民自我檢測，但兩款同時在市面流通。港人購買時，更傾向選擇價格較低的產品。倘若要港人相信並購買其產品，資訊將是關鍵。

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他更強調：「資訊是唯一方法，加強港人購買信心。」皆因香港現時陷入混亂的狀況，他作為製造商，在網站上發布使用方法、說明，提供資訊給公眾了解狀況。雖然現時仍不是港府使用的生產商之一，但他重申，產品品質和準確度才是重點。

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此外，Chahal認為，這狀況與海外完全不同，因此，他在香港除了向零售商、企業或機構進行銷售，還將於3月7日增設網店，直接面向消費者。惟香港的確診數字急升，這裏對此需求較難估計，故他直言：「整合所有需求並確保有足夠的測試套裝，將成為最大的挑戰。」

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雖然香港與海外國家應對Omicron的態度不同，不同國家或地區，會制定他們的旅行策略，但Chahal稱人們在短期需要接受測試，中長期尤以冬季在流感和新冠病毒夾擊，也需要可靠和安全的檢測。因此，實驗室檢測也非長久方法，故他將會構建一個遠程醫療應用程序，監察測試過程，以取代現行的檢測。

記者：馬意文