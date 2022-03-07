  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法

商業 13:00 2022/03/07

分享：

本地第五波疫情嚴峻，港人自購快速檢測套裝，自行檢查是否染疫。（資料圖片）

香港市面上搶購快速檢測套裝，但ProcureNet行政總裁Gurbaksh Chahal認為，本港普遍對快速檢測的使用認識不足。

他舉例，快速檢測分有醫療檢測使用，或市民自我檢測使用。而醫療用的快速檢測不適用於市民自我檢測，但兩款同時在市面流通。港人購買時，更傾向選擇價格較低的產品。倘若要港人相信並購買其產品，資訊將是關鍵。

【食品科技】港初創研發植物豬肉　主攻中式餐飲

他更強調：「資訊是唯一方法，加強港人購買信心。」皆因香港現時陷入混亂的狀況，他作為製造商，在網站上發布使用方法、說明，提供資訊給公眾了解狀況。雖然現時仍不是港府使用的生產商之一，但他重申，產品品質和準確度才是重點。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

此外，Chahal認為，這狀況與海外完全不同，因此，他在香港除了向零售商、企業或機構進行銷售，還將於3月7日增設網店，直接面向消費者。惟香港的確診數字急升，這裏對此需求較難估計，故他直言：「整合所有需求並確保有足夠的測試套裝，將成為最大的挑戰。」

【第五波疫情】疫下防疫產品暢銷　Mydress防疫用品生意增2至3倍

雖然香港與海外國家應對Omicron的態度不同，不同國家或地區，會制定他們的旅行策略，但Chahal稱人們在短期需要接受測試，中長期尤以冬季在流感和新冠病毒夾擊，也需要可靠和安全的檢測。因此，實驗室檢測也非長久方法，故他將會構建一個遠程醫療應用程序，監察測試過程，以取代現行的檢測。

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【快速檢測】日本成田機場增設檢測中心　最快2小時有結果2946港元起
2020/11/03
【快速檢測】日本成田機場增設檢測中心　最快2小時有結果2946港元起
【疫情第四波】一田百貨沙田店即日起復業　員工須每隔14天進行快速檢測
2020/12/20
【疫情第四波】一田百貨沙田店即日起復業　員工須每隔14天進行快速檢測
【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包
2022/02/17
【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包
【快速檢測】港3月快速抗原檢測套裝需求約1億至2億　Medriva冀市佔率達10%至15%
今日
【快速檢測】港3月快速抗原檢測套裝需求約1億至2億　Medriva冀市佔率達10%至15%

你可能感興趣

【快速檢測】日本成田機場增設檢測中心　最快2小時有結果2946港元起
13:13 2020/11/03
【快速檢測】日本成田機場增設檢測中心　最快2小時有結果2946港元起
【疫情第四波】一田百貨沙田店即日起復業　員工須每隔14天進行快速檢測
15:45 2020/12/20
【疫情第四波】一田百貨沙田店即日起復業　員工須每隔14天進行快速檢測
【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包
14:17 2022/02/17
【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包
著數優惠 疫情 快速測試套裝 快速測試 食品 銷售 流感 餐飲 零售 香港

下一篇文章

【支援烏克蘭】預訂烏克蘭民宿撐房東　數日內已籌近1500萬港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全球通脹】2月全球食品價格創紀錄最高　加劇全球通脹、飢餓危機
【全球通脹】2月全球食品價格創紀錄最高　加劇全球通脹、飢餓危機
【第五波疫情】疫下防疫產品暢銷　Mydress防疫用品生意增2至3倍
【第五波疫情】疫下防疫產品暢銷　Mydress防疫用品生意增2至3倍
【Nike粉絲福音】Nike更新預訂系統SNKRS Pass　指定時間內登記均有機會成功預訂
【Nike粉絲福音】Nike更新預訂系統SNKRS Pass　指定時間內登記均有機會成功預訂
【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）
【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】防疫產品生意大增2成　商戶擔心市民盲目搶購
【疫市營商】防疫產品生意大增2成　商戶擔心市民盲目搶購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款