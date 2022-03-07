▲ 【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

烏克蘭局勢迅速升溫，俄羅斯表明不願停戰，國際油價大幅攀升，布蘭特期油迫近140美元。交銀國際研究部主管兼首席中國策略師洪灝指，現時油價攀升迅速度是50年一遇，可與過去3次石油危機相提並論。歷史上曾出現3次石油危機，每次油價急彈，都對全球經濟產生重大影響。

第一次石油危機

第一次石油危機發生於1973年至1974年，1973年爆發第四次中東戰爭，油組（OPEC）為打擊敵對國家以色列及其支持國（美國等西方國家），宣布對這些國家實施禁運，導致油價從3美元，急升3倍至12美元。

是次石油危機導致美國汽油價格大幅上漲，美國汽車業受到嚴重衝擊，高油耗汽車銷量劇減，美國經濟亦步入衰退。全球實質經濟增長由1973年的6.8%降至1974年的2.8%，1975年再降至1.9%。

同期香港實際經濟增長，亦由1973年的12.3%，降至1974年的2.3%，1975年再放慢至0.4%。

第二次石油危機

第二次石油危機發生於1979至1980年，主要源於伊斯蘭革命導致石油供應減少。雖然當時石油供應只減少4%，但已造成恐慌，其後「兩伊戰爭」爆發，產油設施遭到破壞，令油價在12個月內由15.85美元，升至39.5美元。

是次石油危機同樣導致美國汽油價格大幅上漲，並重挫美國經濟，令美國陷入長達兩年的經濟衰退。全球實際經濟增長由1978年的4.6%降至1979年的3.8%，1980及1981年分別再降至2.3%及2.1%。

同期香港經濟相對穩健，部分原因與地產市場出現泡沫有關，當時實質經濟於1979至1981年間均有雙位數增長。隨樓市泡沫爆破，香港經濟於1982年放緩至3%。

第三次石油危機

第三次石油危機於1990年爆發，持續約9個月，主要由於伊拉克入侵科威特，導致科威特石油供應中斷，期間油價從1990年7月底的21美元，升至10月的46美元。

是次石油危機雖然持續時間不及之前兩次，但美國經濟亦因此於1990年第三步入衰退，拖累全球經濟長。

由於原油在CPI中佔有重要比重，油價走高，將導致一系統石油化工產品成本增加，而油價升幅會通過產業鏈向下傳遞，令交通運輸、商品服務等價格上漲，最導傳導至消費者身上，引發通脹。

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