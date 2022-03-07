【烏克蘭戰爭】美國運通 TikTok與Netflix暫停在俄業務

俄羅斯入侵烏克蘭後，不少跨國企業紛紛暫停俄羅斯業務支持烏克蘭。繼Visa及萬事達卡宣布撤離俄羅斯後，美國運通（AE）周日（6日）也宣布暫停俄羅斯及白俄業務。影片串流平台Netflix同日宣布暫停俄羅斯及白俄業務，海外版抖音TikTok則指由於俄羅斯假新聞法原因，將暫停俄羅斯業務。

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美國運通周日發表聲明，指海外發行的卡無法再於俄羅斯商戶及提款機上使用，至於在俄羅斯本地發行的卡亦不能在海外使用。美國運通同時表示，已暫停與受美國及歐洲制裁俄羅斯銀行的合作關係，公司亦會暫停白俄業務。

美國運通指公司過去數周一直支持兩國客戶及同事，明白決定將對他們產生影響，公司將繼續盡力提供支援， 強調希望和平解決危機。

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美國運通宣布消息數小時後，Netflix宣布將停止俄羅斯業務。Netflix發言人周日表示鑑於當地情況，決定暫停俄羅斯業務。 由周一（7日）起，俄羅斯民眾將無法再註冊新用戶，而目前用戶只能繼續使用至訂閱期結束，其後帳戶會被停用至烏克蘭局勢發生變化，公司屆時或會考慮重啟俄羅斯業務。

TikTok指因應俄羅斯假新聞法實施，將暫停在俄羅斯直播及在平台發布新內容服務。TikTok指旗下平台是發揮創意及娛樂的宣洩渠道，在民眾面臨巨大悲劇和孤獨的戰爭時期，平台可以提供協助及加強人與人之間的聯繫，但公司首先需保障僱員及用戶安全。

由於俄羅斯新法律的實施，公司別無選擇，只能暫停俄羅斯業務及審視法律帶來的安全影響。

另外， 自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）周日亦宣布，在當地加大對獨立媒體打壓力度後，電台決定暫停俄羅斯業務。

責任編輯：李俊儀