  • 22°C
香港時間 : 2022307日 (一) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美國運通 TikTok與Netflix暫停在俄業務

環球社會熱點 12:08 2022/03/07

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，不少跨國企業紛紛暫停俄羅斯業務支持烏克蘭。繼Visa及萬事達卡宣布撤離俄羅斯後，美國運通（AE）周日（6日）也宣布暫停俄羅斯及白俄業務。影片串流平台Netflix同日宣布暫停俄羅斯及白俄業務，海外版抖音TikTok則指由於俄羅斯假新聞法原因，將暫停俄羅斯業務。

俄軍炮擊基輔近郊 數名疏散平民喪生 【下一頁】

美國運通周日發表聲明，指海外發行的卡無法再於俄羅斯商戶及提款機上使用，至於在俄羅斯本地發行的卡亦不能在海外使用。美國運通同時表示，已暫停與受美國及歐洲制裁俄羅斯銀行的合作關係，公司亦會暫停白俄業務。

美國運通指公司過去數周一直支持兩國客戶及同事，明白決定將對他們產生影響，公司將繼續盡力提供支援， 強調希望和平解決危機。

烏克蘭郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋 【下一頁】

美國運通宣布消息數小時後，Netflix宣布將停止俄羅斯業務。Netflix發言人周日表示鑑於當地情況，決定暫停俄羅斯業務。 由周一（7日）起，俄羅斯民眾將無法再註冊新用戶，而目前用戶只能繼續使用至訂閱期結束，其後帳戶會被停用至烏克蘭局勢發生變化，公司屆時或會考慮重啟俄羅斯業務。

TikTok指因應俄羅斯假新聞法實施，將暫停在俄羅斯直播及在平台發布新內容服務。TikTok指旗下平台是發揮創意及娛樂的宣洩渠道，在民眾面臨巨大悲劇和孤獨的戰爭時期，平台可以提供協助及加強人與人之間的聯繫，但公司首先需保障僱員及用戶安全。

由於俄羅斯新法律的實施，公司別無選擇，只能暫停俄羅斯業務及審視法律帶來的安全影響。

另外， 自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）周日亦宣布，在當地加大對獨立媒體打壓力度後，電台決定暫停俄羅斯業務。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊基輔近郊 數名疏散平民喪生
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊基輔近郊 數名疏散平民喪生
【烏克蘭戰爭】郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋
今日
【烏克蘭戰爭】郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲國民繼續戰鬥 烏指逾1.1萬俄軍死
2022/03/06
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲國民繼續戰鬥 烏指逾1.1萬俄軍死
【烏克蘭戰爭】美推動波蘭向烏提供戰機 布林肯晤烏外長
2022/03/06
【烏克蘭戰爭】美推動波蘭向烏提供戰機 布林肯晤烏外長
【烏克蘭戰爭】周一第三輪談判 烏克蘭指俄態度轉變
2022/03/06
【烏克蘭戰爭】周一第三輪談判 烏克蘭指俄態度轉變

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊基輔近郊 數名疏散平民喪生
今日 10:58
【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊基輔近郊 數名疏散平民喪生
【烏克蘭戰爭】郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋
今日 08:05
【烏克蘭戰爭】郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲國民繼續戰鬥 烏指逾1.1萬俄軍死
19:09 2022/03/06
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲國民繼續戰鬥 烏指逾1.1萬俄軍死
經濟 社交平台 地緣政治 美國運通（American Express，美：AXP） 銀行 烏克蘭 戰爭 抖音 Netflix 俄羅斯

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯反戰示威持續 單日拘逾4300人

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】粉碎行刺澤連斯基陰謀 烏國稱接俄情報提醒
【烏克蘭戰爭】粉碎行刺澤連斯基陰謀 烏國稱接俄情報提醒
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍違停火協議 暫停撤離行動（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍違停火協議 暫停撤離行動（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】美情報機構 高度關注普京心理狀態
【烏克蘭戰爭】美情報機構 高度關注普京心理狀態
【烏克蘭戰爭】普京家人傳去西伯利亞 居地下城堡避核戰
【烏克蘭戰爭】普京家人傳去西伯利亞 居地下城堡避核戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款