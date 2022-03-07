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【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊基輔近郊 數名疏散平民喪生

環球政治 10:58 2022/03/07

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俄羅斯軍周日（6日）繼續向烏克蘭首都基輔推進，並炮擊基輔近郊地區伊爾平一座破舊的橋樑。由於當地平民依靠該座橋樑疏散，他們在俄軍炮擊時慌忙逃走，其中最少4名平民喪生。

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伊爾平（Irpin）位於基輔以西，烏克蘭軍早前為減慢俄軍推進至基輔的速度，炸毀了伊爾平河的一座橋樑。

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這座橋樑作為民眾逃生的主要路線，自上周六（5日）以來，有數百人聚集於這座橋樑周圍試圖逃往基輔。

俄軍炮擊當日只有10多名烏軍駐守在橋樑一帶，主要協助運送逃難平民的行李和幼童過橋。

俄軍炮彈首先落在距離橋樑約91米的位置，其後現場傳出一連串震耳欲聾的爆炸聲，炮彈再落於平民的逃生路線上。

隨著炮火逐漸逼近，民眾慌忙間試圖拉著孩子逃至較安全地方，但附近一帶幾乎無處可藏。《紐約時報》指其中一枚炮彈落在街道時，擊中一同逃跑的4名平民。

其中1名婦女與她分別10多歲的兒子及較年幼的女兒當場倒下，烏兵衝上前查看後證實3人死亡。而同行另一名男子也倒臥在地上重傷，其後證實死亡。

美推動波蘭向烏提供戰機 布林肯晤烏外長 【下一頁】

烏克蘭軍隊也在距離約183米位置與俄軍爆發衝突，但並非屬於平民流動的地點。

伊爾平軍事指揮官庫萊巴（Oleksiy Kuleba）周日（6日）發表電視演說，向民眾表示逃亡路線極不安全，指除非俄軍停火，否認平民無法逃亡。但平民仍然繼續逃跑，希望遠離戰火。

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責任編輯：鄭錦玲

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