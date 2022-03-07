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【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能　罕有中資機構暫停在俄服務

宏觀解讀 10:54 2022/03/07

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【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能　罕有中資機構暫停在俄服務

中資科企字節跳動旗下社交平台TikTok公布，暫停俄羅斯地區上傳直播和新短片功能，為俄羅斯入侵烏克蘭後，極少數公開暫停當地服務的中資機構。TikTok解釋，基於當地新設立的「假新聞法」，檢視法例所引伸的安全考慮，逼於無奈暫停TikTok部分功能。

TikTok表示，會繼續維持當地應用程式內即時通訊功能。俄羅斯新立法，發布任何抵毁俄羅斯軍方的訊息若被視為「假新聞」，將定為刑事罪行，最高刑期15年。

TikTok在Twitter 解釋公司決定

TikTok 形容自己是創意和娛樂的平台，「在戰爭時期人們面臨巨大的悲劇和孤立時，它可以提供解脫和維繫人際關係」，不過公司員工和用戶的安全仍然是TikTok最重要事項。

自俄羅斯全面攻入烏克蘭，歐美啟動金融、經濟制裁，多家跨國企業都與俄羅斯「割席」，中資機構甚少加入。

俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》

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