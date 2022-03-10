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【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila首日配售已獲足額認購　擬集資10億、3月22掛牌

新股IPO 10:29 2022/03/10

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【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila擬對外集資10億元　預計3.22掛牌

香港首家特殊目的收購公司（SPAC）有望月內掛牌。已通過上市聆訊的Aquila Acquisition昨日已經建簿，預計3月22日可以掛牌。據市場消息指，Aquila首日配售已經獲得足額覆蓋，而參與認購的投資人包括多家海內外一線投資機構，以及全球SPAC的主要參與者。

Aquila擬發行1億股A類股份，每股定價10元，對外集資10億元。Aqulia 另發行39萬份上市權證。摩根士丹利以及招銀國際為Aqulia聯席保薦人。

另一方面，Aquila發起人招銀國際資產管理、中資投資者組成的AAC Mgnt Holding會持有2500萬B類股份，即該SPAC的20%股權。以該SPAC架構，每份上市權證可兌換2股A類股份，行使價為11.5元。B類股份及發起人權證將不會於聯交所上市或買賣。

香港首隻SPAC新股Aquila據報獲批上市，發起人為招銀國際【下一頁】

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌認為，自香港於2022年引入SPAC制度以來，已有9名申請人提交上市申請，其中1名已通過上市聆訊，相信新制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，從而提升香港的競爭力。

Aqulia併購計劃將考慮亞洲新經濟行業

劉大昌指，香港一直是全球最受歡迎的IPO集資上市地之一，在協助內地企業獲得國際資本方面佔有優勢，預期主要業務在內地的SPAC併購目標，將繼續視與在港上市的SPAC合併為吸引選擇。

據悉，該公司原定計劃上周開始建簿，但因市況疲弱，因而決定延遲至本周中期開始。

Aqulia併購計劃將考慮亞洲，特別是中國的新經濟行業，包括綠色能源、生命科學、先進科技和製造行業。

（第二版加入畢馬威中國言論；第三版更新Aquila最新進展）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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港股 配售 特殊目的收購公司（SPAC） 香港 集資 IPO

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